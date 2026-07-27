Med valovi obtičali trije ljudje, reševali so jih s čolni in vodnim skuterjem

Ob dubrovniškem hotelu Rixos so danes popoldne iz morja rešili tri osebe, ki zaradi visokih valov niso mogle priplavati do obale. V reševalni akciji so sodelovali pomorska policija, luška kapitanija in občan z vodnim skuterjem.

Po navedbah dubrovniške policije se je vse začelo, ko se tuji državljan, ki se je kopal pred hotelom Rixos, zaradi močnih valov ni mogel vrniti na kopno.

Drug tuji državljan je skočil v morje, da bi mu pomagal, vendar tudi sam ni mogel premagati razburkanega morja in doseči obale. V morje je nato vstopila še reševalka, a zaradi izjemno zahtevnih razmer ni mogla rešiti obeh kopalcev.

Posredovali policisti in luška kapitanija

Sledila je obsežna reševalna akcija, v kateri so sodelovala plovila luške kapitanije in pomorske policije, pri reševanju pa je pomagal tudi občan z vodnim skuterjem. Skupaj jim je uspelo vse tri osebe varno potegniti iz morja.

Dve osebi odpeljali v bolnišnico

Dva tuja državljana so po reševanju prepeljali v Splošno bolnišnico Dubrovnik, kjer zdravniki ugotavljajo stopnjo njunih poškodb. Policija za zdaj ni sporočila dodatnih podrobnosti o njunem zdravstvenem stanju.