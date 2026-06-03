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Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
3. 6. 2026,
12.42

Osveženo pred

57 minut

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Natisni članek

Natisni članek
droge tihotapljenje Tijuana policija dosmrtni zapor

Sreda, 3. 6. 2026, 12.42

57 minut

Med Mehiko in ZDA odkrili predor za tihotapljenje drog #video #foto

Avtorji:
Na. R., STA

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Mehiške oblasti so v mestu Tijuana na Kalifornijskem polotoku tik ob meji z ZDA odkrile podzemni predor, opremljen z razsvetljavo, ojačanimi stenami, prezračevanjem in transportnim sistemom, poročajo ameriški mediji. Predor, dolg približno 600 metrov, je Tijuano povezal z bližnjim ameriškim mestom San Diego in naj bi služil za tihotapljenje drog.

Ameriško državno tožilstvo za okrožje južne Kalifornije je objavilo posnetek več kot 600 metrov dolgega predora med obmejnima mestoma Mehike in ZDA, navaja britanski BBC.

Predor je po navedbah ameriških oblasti opremljen z elektriko, ojačanimi stenami, prezračevanjem in sistemom za transport, odkrili pa so ga med večmesečno preiskavo skladišča domnevne diskontne trgovine v San Diegu.

Tijuana, tunel, droge | Foto: Reuters Foto: Reuters

Vsem grozi dosmrtni zapor 

Oblasti so ob tem aretirale štiri osebe, obtožene tihotapljenja kokaina v vrednosti več kot 45 milijonov dolarjev. Vsem v primeru obsodbe grozi dosmrtna zaporna kazen, navaja ameriški CBS.

Fox News pa je medtem poročal, da je odkritje predora v soboto prvo naznanilo mehiško državno tožilstvo, potem ko so izvedli preiskavo v Tijuani.

Tijuana, tunel, droge | Foto: Reuters Foto: Reuters Tijuana, tunel, droge | Foto: Reuters Foto: Reuters

Po navedbah mehiških preiskovalcev so predor uporabljali za tihotapljenje v obe smeri med Mehiko in ZDA, služil pa naj bi tudi kot skladišče orožja, eksploziva in prepovedanih drog.

Tijuana, tunel, droge | Foto: Reuters Foto: Reuters

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