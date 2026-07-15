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Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
15. 7. 2026,
8.21

Osveženo pred

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Natisni članek
požar Španija žrtve

Sreda, 15. 7. 2026, 8.21

10 minut

Identificirali žrtve požara v Španiji: od 13 žrtev 12 tujcev

Avtorji:
K. M., STA

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Požar Španija | Požar, ki je bil eden najbolj smrtonosnih v španski zgodovini, je izbruhnil minuli četrtek popoldan v občini Los Gallardos v provinci Almeria, v kateri živi veliko tujih državljanov. | Foto Reuters

Požar, ki je bil eden najbolj smrtonosnih v španski zgodovini, je izbruhnil minuli četrtek popoldan v občini Los Gallardos v provinci Almeria, v kateri živi veliko tujih državljanov.

Foto: Reuters

Med 13 smrtnimi žrtvami požara, ki je minuli četrtek izbruhnil v bližini Almerie na jugu Španije, je 12 tujih državljanov, so v torek po zaključku obdukcij sporočile španske oblasti. Sedem žrtev je bilo iz Velike Britanije, tri iz Belgije ter po ena iz Francije, ZDA ter Španije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med smrtnimi žrtvami je bilo osem žensk in pet moških, so sporočile španske oblasti. Telesa umrlih so bila tako hudo ožgana, da so za identifikacijo žrtev morali odvzeti vzorce DNK.

Eden najbolj smrtonosnih požarov 

Požar, ki je bil eden najbolj smrtonosnih v španski zgodovini, je izbruhnil minuli četrtek popoldan v občini Los Gallardos v provinci Almeria, v kateri živi veliko tujih državljanov. Gasilcem je požar medtem uspelo spraviti pod nazor, zato so se evakuirani prebivalci v nedeljo lahko začeli vračati na svoje domove, poroča AFP.

Ognjeni zublji so požgali okoli sedem tisoč hektarjev površin.

Leta 2025 je bilo v požarih v Španiji uničenih več kot 393 tisoč hektarjev površin, kažejo podatki Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare. To je največ v novejši zgodovini Španije, dodaja AFP.

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