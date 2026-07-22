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Avtorji:
R. K., STA

Sreda,
22. 7. 2026,
11.02

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Natisni članek
Benjamin Netanjahu Zohran Mamdani Mednarodno kazensko sodišče (ICC)

Sreda, 22. 7. 2026, 11.02

1 ura, 33 minut

Mamdani: New York ne more izvršiti naloga ICC za aretacijo Netanjahuja

Avtorji:
R. K., STA

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Zohran Mamdani | "Jasno je, da nimamo neodvisne pravne pristojnosti za izvršitev tega naloga. Zvezna vlada pa jo ima, zato jo pozivam, naj pristopi k Mednarodnemu kazenskemu sodišču in izvrši ta nalog," je v torek povedal župan New Yorka. | Foto Reuters

"Jasno je, da nimamo neodvisne pravne pristojnosti za izvršitev tega naloga. Zvezna vlada pa jo ima, zato jo pozivam, naj pristopi k Mednarodnemu kazenskemu sodišču in izvrši ta nalog," je v torek povedal župan New Yorka.

Foto: Reuters

Pravna služba v New Yorku je ugotovila, da mesto ne more izvršiti naloga za prijetje, ki ga je proti izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju izdalo Mednarodno kazensko sodišče (ICC), je v torek povedal župan Zohran Mamdani. Dodal je, da ima to pristojnost le zvezna vlada. Predsednik Donald Trump je že zatrdil, da aretacije Netanjahuja ne bo.

"Mestna uprava je preučila vse možnosti, ki jih dopušča veljavna zakonodaja, da bi ugotovila, ali bi mesto New York lahko izvršilo nalog ICC za aretacijo, če bi Benjamin Netanjahu prišel sem," je Mamdani dejal v kratkem videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih.

Po njegovih besedah so po pregledu vseh pravnih možnosti ugotovili, da mesto New York nima pooblastila za izvršitev naloga.

Mamdani je konec prejšnjega tedna za New York Times povedal, da se je z mestno pravno službo posvetoval o tem, ali bi imel kot župan pristojnost, da newyorški policiji odredi prijetje izraelskega premierja, ko se bo ta septembra v New Yorku najverjetneje udeležil zasedanja Generalne skupščine ZN.

"Jasno je, da nimamo neodvisne pravne pristojnosti za izvršitev tega naloga. Zvezna vlada pa jo ima, zato jo pozivam, naj pristopi k Mednarodnemu kazenskemu sodišču in izvrši ta nalog," je v torek povedal župan New Yorka.

Glede Netanjahuja je dejal še, da bi "vsakdo z očmi, srcem in vestjo moral prepoznati opustošenje, ki ga je povzročil, in razumeti, da bi moral pred sodišče". "Strinjam se z ICC, da bi bilo treba Benjamina Netanjahuja aretirati in ga postaviti pred sodišče zaradi njegovih zločinov, prav tako kot vsakogar, proti kateremu je ICC vložil obtožbo," je dodal Mamdani.

Trump zagotovil, da Netanjahu med morebitnim obiskom v ZDA ne bo aretiran

Ameriški predsednik Trump je pred tem v ponedeljek zagotovil, da Netanjahu med morebitnim obiskom v ZDA ne bo aretiran.

Netanjahu je glede navedb newyorškega župana dejal, da ga takšne grožnje ne skrbijo. Mamdaniju je očital, da podpira palestinsko gibanje Hamas.

ICC je nalog za aretacijo Netanjahuja izdal novembra 2024 zaradi obtožb vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti, povezanih z izraelsko vojaško operacijo v Gazi. Izrael pristojnosti sodišča ne priznava, kakor tudi ne ZDA, ki so zagnale mednarodno gonjo proti sodišču, njegovim sodnikom in tožilcem.

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