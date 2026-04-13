Magyar: Vse marionete pozivam k odstopu

Peter Magyar, čigar stranka Tisza je prepričljivo slavila na nedeljskih parlamentarnih volitvah na Madžarskem, je v nedeljo v zmagovalnem govoru poudaril, da se je madžarsko ljudstvo odločilo zamenjati režim, zato je vse, ki so bili zadnjih 16 let njegov del, pozval k odstopu, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Danes se je madžarsko ljudstvo odločilo za spremembo režima in tisti, ki so del tega režima, morajo zapustiti javno življenje," je po poročanju bruseljskega Politica v govoru dejal Magyar in predsednika države Tamasa Sulyoka pozval, naj mu takoj podeli mandat za sestavo vlade in odstopi.

Nato je še "vse marionete", ki so "v zadnjih 16 letih služile režimu" premierja Viktorja Orbana, pozval k odstopu, poročata nemška tiskovna agencija DPA in madžarska MTI. Med njimi je omenil vrhovnega tožilca, vodje vrhovnega in ustavnega sodišča, madžarskega organa za medije in druge vidne predstavnike trenutne oblasti. Tiste, ki so "plenili državo in sejali sovraštvo med Madžari", je opozoril, da bodo odgovarjali za svoja dejanja.

Magyar seje sprehodil skozi množico podpornikov

Zaradi prepričljive zmage, s katero si je Tisza zagotovila dvotretjinsko večino v parlamentu, bo Magyar sicer imel moč odstaviti številne funkcionarje in imenovati nove.

Prve neuradne rezultate volitev so v nedeljo zvečer na nabrežju Donave, kjer so se zbrali podporniki Magyarja in Tisze, pospremili vzkliki navdušenja in zvoki odpiranja penin, poroča Politico. Preden se je, obkrožen s svojimi strankarskimi kolegi in z madžarsko zastavo v roki, povzpel na zmagovalni oder, se je Magyar sprehodil skozi množico podpornikov.

V govoru je po poročanju BBC med drugim zatrdil: "Danes ste napravili čudež, Madžarska danes piše zgodovino." Zmago na volitvah je primerjal z madžarsko revolucijo leta 1848 in z uporom proti sovjetski okupaciji leta 1956.

Na prvi uradni obisk v Varšavo

Napovedal je, da se bo kot premier na prvi uradni obisk odpravil v Varšavo, da bi okrepil tisočletno madžarsko-poljsko prijateljstvo. Poljski premier Donald Tusk je bil sicer med prvimi evropskimi voditelji, ki je pozdravil "veličastno zmago" Magyarja.

Magyar je napovedal tudi pot v Bruselj s ciljem, da Evropsko komisijo prepriča k sprostitvi približno 17 milijard evrov evropskih sredstev, ki so zamrznjena zaradi neuspešne borbe proti korupciji in ker Madžarska ni storila dovolj za ohranjanje neodvisnosti sodstva, poroča BBC.

Obet boljših odnosov z Evropsko unijo je množica podpornikov pospremila z vzkliki "Rusi, pojdite domov". Gre za slogan še iz leta 1956, ki so ga v času letošnje volilne kampanje Orbanovi kritiki posvojili v znak protesta proti tesnim vezem Orbanove vlade z Rusijo, poroča britanski Guardian.

Zabeležili najvišjo volilno udeležbo od leta 1989

Po preštetih približno 99 odstotkih glasov kaže, da bo Tisza z osvojenimi 53 odstotki glasov v madžarskem parlamentu zasedla 138 sedežev, Orbanova stranka Fidesz pa z 38 odstotki 55 sedežev.

Preostalih šest sedežev pa bo pripadlo skrajno desni stranki Mi Hazank. V 199-članski parlament se tako ni prebila niti ena leva, zelena ali liberalna stranka, je izpostavila dpa.

Na Madžarskem so sicer zabeležili najvišjo volilno udeležbo od leta 1989, saj je svoj glas oddalo nekaj manj kot 79,5 odstotka volivcev. "Nikoli v zgodovini demokratične Madžarske ni glasovalo toliko ljudi in niti ena stranka še nikoli ni dobila tako močnega mandata," je v nedeljo izpostavil Magyar.