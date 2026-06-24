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Avtorji:
R. K., STA

Sreda,
24. 6. 2026,
7.36

Osveženo pred

37 minut

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Natisni članek
višegrajska skupina

Sreda, 24. 6. 2026, 7.36

37 minut

Magyar: Višegrajska skupina za zdaj ne načrtuje širitve

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Peter Magyar | Višegrajsko skupino so leta 1991 ustanovile Madžarska, Poljska, Češka in Slovaška z namenom spodbujanja skupnih gospodarskih interesov, proste trgovine, razvoja prometne infrastrukture in sodelovanja na področju energetike. | Foto Guliverimage

Višegrajsko skupino so leta 1991 ustanovile Madžarska, Poljska, Češka in Slovaška z namenom spodbujanja skupnih gospodarskih interesov, proste trgovine, razvoja prometne infrastrukture in sodelovanja na področju energetike.

Foto: Guliverimage

Višegrajska skupina (V4), ki jo sestavljajo Madžarska, Češka, Slovaška in Poljska, za zdaj ne namerava sprejemati novih stalnih članic, je v torek na srečanju voditeljev V4 dejal madžarski premier Peter Magyar. Dodal je, da bi v okviru razširjenega formata V4+ lahko k sodelovanju povabili goste, tudi izven EU, za razpravo o različnih temah.

Madžarski premier Peter Magyar je v začetku meseca napovedal, da bo na torkovem srečanju V4 predlagal širitev skupine na Nemčijo, Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in Romunijo. Kot je takrat pojasnil, bi bil cilj širitve oblikovanje močne srednje Evrope in krepitev sodelovanja, ki bi vključevalo skupno delo na področju infrastrukture, gospodarstva in kulture.

Na srečanju voditeljev članic V4 pa je madžarski premier dejal, da za zdaj ne nameravajo sprejemati novih stalnih članic. Hkrati se je zavzel za krepitev sodelovanja med članicami V4, ki bi prinašalo oprijemljive rezultate, navaja madžarska tiskovna agencija MTI.

"Če bomo našli skupno stališče (...), bomo pri vprašanjih, kot so nedovoljene migracije, širitev, sedemletni proračun in cene energentov, imeli večji vpliv na odločitve EU," je dodal. Na srečanju je premierjem Češke, Poljske in Slovaške predstavil tudi načrte za gradnjo hitre železnice, ki bi povezala Varšavo, Prago, Bratislavo in Budimpešto.

Višegrajsko skupino so leta 1991 ustanovile Madžarska, Poljska, Češka in Slovaška z namenom spodbujanja skupnih gospodarskih interesov, proste trgovine, razvoja prometne infrastrukture in sodelovanja na področju energetike.

višegrajska skupina
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