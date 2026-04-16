Zbigniew Ziobro Nikola Gruevski Donald Tusk Poljska Severna Makedonija Madžarska Peter Magyar

Magyar udaril po Orbanovi mreži: kateri tuji VIP politiki so na trnih?

Peter Magyar po zmagi na volitvah napoveduje prelom z dosedanjo politiko Viktorja Orbana, tudi glede azila za tuje politike s sodnimi postopki.

Nova madžarska oblast pod Petrom Magyarom napoveduje prelom z eno najbolj spornih praks Viktorja Orbana: podeljevanjem azila političnim zaveznikom, ki imajo v domovinah težave s pravosodjem. Med najbolj izpostavljenimi imeni je nekdanji makedonski premier Nikola Gruevski.

Bodoči madžarski premier Peter Magyar je po volilni zmagi napovedal, da Madžarska ne bo več zatočišče za politike, ki jih doma iščejo zaradi korupcije ali drugih sodnih postopkov, piše Deutsche Welle. Njegova izjava je odjeknila predvsem v Poljski in Severni Makedoniji, kjer pozorno spremljajo, ali bo Budimpešta res spremenila dosedanjo prakso.

"Madžarska ne bo zatočišče za tuje kriminalce," je sporočil Magyar. Dodal je še: "Madžarska ni odlagališče za mednarodno iskane kriminalce."

Gruevski ostaja najbolj znan primer

Najbolj simbolen primer je Nikola Gruevski, nekdanji makedonski premier, ki je leta 2018 pobegnil na Madžarsko in tam dobil politični azil. V Severni Makedoniji je pravnomočno obsojen zaradi korupcije, zato njegovo ime še danes močno odmeva v javnosti.

Nikola Gruevski je najbolj znan primer politika, ki je po obsodbi zaradi korupcije dobil politični azil na Madžarskem. | Foto: Guliverimage Nikola Gruevski je najbolj znan primer politika, ki je po obsodbi zaradi korupcije dobil politični azil na Madžarskem. Foto: Guliverimage

Makedonski premier Hristijan Mickoski je napovedal, da bi bil Gruevski ob vrnitvi v državo takoj pridržan. "Če se Nikola Gruevski pojavi v Makedoniji in obstaja pravnomočna sodba, ga bodo varnostne službe prijele in odpeljale na prestajanje kazni," je dejal.

Gruevski se za zdaj javno ne oglaša. Po poročanju medijev živi zelo umaknjeno, nazadnje pa so ga videli oktobra 2024 v središču Budimpešte. Prav njegov primer bi lahko postal eden prvih velikih preizkusov nove oblasti na Madžarskem.

Poljska pričakuje konkretne poteze

Pod drobnogledom sta tudi nekdanja poljska politika Marcin Romanowski in Zbigniew Ziobro, ki sta prav tako dobila zaščito na Madžarskem. Poljski premier Donald Tusk je po Magyarjevih besedah sporočil, da upa, da bo lahko tej dvojici kmalu dejal: "Dobrodošla na Poljskem."

Po poročanju poljskih medijev bi se lahko nekdanja poljska funkcionarja kot morebitno novo zatočišče ozirala proti Združenim državam Amerike. Njuna stranka Zakon in pravičnost (PiS) namreč vzdržuje tesne politične vezi z gibanjem MAGA.

Za novo madžarsko oblast bi bila morebitna izročitev pomemben politični signal, da se država oddaljuje od Orbanove politike in skuša obnoviti odnose s Poljsko ter Brusljem.

