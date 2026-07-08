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Avtor:
R. K.

Sreda,
8. 7. 2026,
13.34

Osveženo pred

3 minute

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Natisni članek

Natisni članek
Emmanuel Macron Nato Recep Tayyip Erdogan

Sreda, 8. 7. 2026, 13.34

3 minute

Macron v nerodnem položaju: Erdoganova žena je zavrnila njegov poljub #video

Avtor:
R. K.

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Francoski premier Emmanuel Macron se je znašel v nerodnem položaju, ko je ob prihodu na vrh Nata pozdravil turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana in njegovo ženo Emine. Na zgornjem videoposnetku je videti, kot da Macron poskuša v znak spoštovanja poljubiti njeno roko, vendar mu jo ta umakne.

Včeraj se je v Turčiji začel dvodnevni vrh zveze Nato. Turški predsednik Recep Tayyipan Erdogan je skupaj z ženo Emine v Ankari sprejel voditelje članic zavezništva, med njimi tudi francoskega predsednika Emmanuela Macrona in njegovo ženo Brigitte Macron

Macron se je med rokovanjem z ženo turškega predsednika Emine znašel v nerodnem položaju. Ko se je sklonil in hotel poljubiti njeno roko, jo je ta umaknila. Posnetek njegovega spodrsljaja je kmalu postal viralen na družbenih omrežjih. 

Macron | Foto: Reuters Foto: Reuters

V številnih državah, tudi v Franciji, je poljub roke razširjen kot znak spoštovanja, ki ga najpogosteje mlajša oseba izkaže starejši. Zakaj je prva dama Turčije umaknila roko, lahko le predvidevamo. Morda se ji gesta ni zdela primerna za javni dogodek ali pa se ob takšnem načinu pozdrava ni počutila prijetno. Možna razlaga je tudi islamski bonton, saj se nekateri muslimani iz verskih ali osebnih razlogov izogibajo fizičnemu stiku z osebami nasprotnega spola, ki niso njihovi bližnji sorodniki ali zakonci.

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