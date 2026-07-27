Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Ponedeljek,
27. 7. 2026,
7.22

Osveženo pred

1 ura, 6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12

Natisni članek

Natisni članek
evakuacija požar Francija Španija

Ponedeljek, 27. 7. 2026, 7.22

1 ura, 6 minut

Macron sklical krizni sestanek: odredili evakuacijo za tisoče ljudi

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12
Bordeaux | Oblasti so do zdaj odredile evakuacijo za tisoče ljudi iz krajev blizu mesta. | Foto Reuters

Oblasti so do zdaj odredile evakuacijo za tisoče ljudi iz krajev blizu mesta.

Foto: Reuters

Razmere na območju obsežnega gozdnega požara v francoskem departmaju Gironde, kjer leži mesto Bordeaux, so preteklo noč na splošno ostale stabilne, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes zjutraj sporočile tamkajšnje oblasti.

V izjavi za javnost so še zapisali, da varnostne in reševalne službe ostajajo v polni pripravljenosti in nadaljujejo operacije na terenu.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je zaradi požarov v departmaju Gironde in drugod po Franciji za danes dopoldne sklical krizni sestanek vlade, so po poročanju AFP v nedeljo sporočili iz Elizejske palače.

Župan Bordeauxa Thomas Cazenave je v nedeljo dejal, da mesta na jugozahodu Francije zaradi požara, ki divja v bližini, za zdaj ne nameravajo evakuirati. So pa pripravljeni na vse scenarije, je zatrdil. V nedeljo so ognjeni zublji divjali 15 kilometrov stran od širšega območja mesta z 270 tisoč prebivalci.

Odredili evakuacijo za tisoče ljudi 

Gasilci si prizadevajo zadržati požar, ki se širi zahodno od Bordeauxa, ki leži sredi svetovno znanega vinorodnega območja. Oblasti so do zdaj odredile evakuacijo za tisoče ljudi iz krajev blizu mesta.

Pričakovati je, da bo prizadevanja za omejitev širjenja požara dodatno otežil nov vročinski val, ki naj bi območje zajel v torek. Po napovedih vremenoslovcev se bo živo srebro ponekod povzpelo na 40 stopinj Celzija, poroča britanski BBC.

Požar, ki je v sredo izbruhnil v vasi Saumos, je do zdaj že vodil v evakuacijo skupno 220 tisoč ljudi, kar je ena največjih tovrstnih operacij v zgodovini Francije.

V Španiji je bilo v preteklem tednu evakuiranih več kot 116 tisoč ljudi.

Požar Španija
Novice Velika tragedija v Španiji: v požaru umrlo najmanj 12 ljudi #video
požar Francija
Novice Gasilci: Ta požar ustvarja lastne vetrove in vrtince
požari, Francija, Španija
Novice Ljudje bežijo pred ognjeno grozo, padel je žalosten rekord
Emmanuel Macron
Novice Macron zaprosil za pomoč, Hrvaška se je že odzvala
evakuacija požar Francija Španija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.