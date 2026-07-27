Macron sklical krizni sestanek: odredili evakuacijo za tisoče ljudi

Razmere na območju obsežnega gozdnega požara v francoskem departmaju Gironde, kjer leži mesto Bordeaux, so preteklo noč na splošno ostale stabilne, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes zjutraj sporočile tamkajšnje oblasti.

V izjavi za javnost so še zapisali, da varnostne in reševalne službe ostajajo v polni pripravljenosti in nadaljujejo operacije na terenu.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je zaradi požarov v departmaju Gironde in drugod po Franciji za danes dopoldne sklical krizni sestanek vlade, so po poročanju AFP v nedeljo sporočili iz Elizejske palače.

Župan Bordeauxa Thomas Cazenave je v nedeljo dejal, da mesta na jugozahodu Francije zaradi požara, ki divja v bližini, za zdaj ne nameravajo evakuirati. So pa pripravljeni na vse scenarije, je zatrdil. V nedeljo so ognjeni zublji divjali 15 kilometrov stran od širšega območja mesta z 270 tisoč prebivalci.

Odredili evakuacijo za tisoče ljudi

Gasilci si prizadevajo zadržati požar, ki se širi zahodno od Bordeauxa, ki leži sredi svetovno znanega vinorodnega območja. Oblasti so do zdaj odredile evakuacijo za tisoče ljudi iz krajev blizu mesta.

Pričakovati je, da bo prizadevanja za omejitev širjenja požara dodatno otežil nov vročinski val, ki naj bi območje zajel v torek. Po napovedih vremenoslovcev se bo živo srebro ponekod povzpelo na 40 stopinj Celzija, poroča britanski BBC.

Požar, ki je v sredo izbruhnil v vasi Saumos, je do zdaj že vodil v evakuacijo skupno 220 tisoč ljudi, kar je ena največjih tovrstnih operacij v zgodovini Francije.

V Španiji je bilo v preteklem tednu evakuiranih več kot 116 tisoč ljudi.