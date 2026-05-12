Torek, 12. 5. 2026, 19.34
Lukašenko: Belorusija se pripravlja na vojno
Beloruski voditelj Aleksander Lukašenko je med današnjim srečanjem z beloruskim obrambnim ministrom Viktorjem Hreninom dejal, da bo Belorusija začela s selektivno mobilizacijo vojaških enot in jih pripravila na vojno.
Lukašenko je po poročanju beloruske državne tiskovne agencije BelTA na sestanku z beloruskim obrambnim ministrom Viktorjem Hreninom ob tem še pripomnil, da si vojne ne želi. "Enote bomo pripravili na vojno, a bog daj, da se ji izognemo," je dejal.
Izjava beloruskega predsednika - položaj zaseda od leta 1994, kar je najdaljši tovrstni staž v evropi - prihaja v času povečanih vojaških aktivnosti v Belorusiji.
Ukrajino so Rusi februarja 2022 napadli tudi iz Belorusije
Ta je sicer ključna zaveznica Rusije v njeni vojni v proti Ukrajini. Bila je tudi ena od odskočnih desk za rusko invazijo Ukrajine februarja 2022.
Ruski predsednik Vladimir Putin in beloruski predsednik Aleksander Lukašenko sta velika zaveznika.
Kot poroča ukrajinski medij United24, Belorusija v zadnjih mesecih aktivno krepi vojaško pripravljenost, mednarodni analitiki in ukrajinski obveščevalci pa opozarjajo, da gre za del širšega procesa militarizacije Belorusije, ki poteka tako rekoč od začetka vojne v Ukrajini.
Kaj naklepa Belorusija? Gre za del večjega načrta Rusije?
V Kijevu že dlje časa opažajo, da Belorusija ob meji z Ukrajini gradi oziroma vzpostavlja ključno vojaško infrastrukturo, razvija logistične poti za morebitne vojaške operacije in pri vojaških pripravah še bolj intenzivno sodeluje z Rusijo, poseben poudarek pa naj bi v Belorusiji začeli dajati tudi na usposabljanje enot z droni in podrobne preglede bojnih enot. Potekala naj bi tudi obsežna krepitev sodelovanja vojske z notranjepolitičnim ustrojem Belorusije.
V Ukrajini ob tem sicer ocenjujejo, da Belorusija trenutno nima zmogljivosti za morebiten napad na Ukrajino, a svarijo, da je povečana vojaška aktivnost v Belorusiji morda posledica pritiska Moskve na Minsk, naj ta v vojni Rusije z Ukrajino prevzame večjo vlogo, ali pa diverzija, katere cilj bi bil preusmerjanje ukrajinskih vojaških enot na mejo z Belorusijo.