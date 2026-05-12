Lukašenko: Belorusija se pripravlja na vojno

Beloruski voditelj Aleksander Lukašenko je med današnjim srečanjem z beloruskim obrambnim ministrom Viktorjem Hreninom dejal, da bo Belorusija začela s selektivno mobilizacijo vojaških enot in jih pripravila na vojno.

Lukašenko je po poročanju beloruske državne tiskovne agencije BelTA na sestanku z beloruskim obrambnim ministrom Viktorjem Hreninom ob tem še pripomnil, da si vojne ne želi. "Enote bomo pripravili na vojno, a bog daj, da se ji izognemo," je dejal.

Izjava beloruskega predsednika - položaj zaseda od leta 1994, kar je najdaljši tovrstni staž v evropi - prihaja v času povečanih vojaških aktivnosti v Belorusiji.

Ukrajino so Rusi februarja 2022 napadli tudi iz Belorusije

Ta je sicer ključna zaveznica Rusije v njeni vojni v proti Ukrajini. Bila je tudi ena od odskočnih desk za rusko invazijo Ukrajine februarja 2022.

Ruski predsednik Vladimir Putin in beloruski predsednik Aleksander Lukašenko sta velika zaveznika. Foto: Profimedia

Kot poroča ukrajinski medij United24, Belorusija v zadnjih mesecih aktivno krepi vojaško pripravljenost, mednarodni analitiki in ukrajinski obveščevalci pa opozarjajo, da gre za del širšega procesa militarizacije Belorusije, ki poteka tako rekoč od začetka vojne v Ukrajini.

Kaj naklepa Belorusija? Gre za del večjega načrta Rusije?

V Kijevu že dlje časa opažajo, da Belorusija ob meji z Ukrajini gradi oziroma vzpostavlja ključno vojaško infrastrukturo, razvija logistične poti za morebitne vojaške operacije in pri vojaških pripravah še bolj intenzivno sodeluje z Rusijo, poseben poudarek pa naj bi v Belorusiji začeli dajati tudi na usposabljanje enot z droni in podrobne preglede bojnih enot. Potekala naj bi tudi obsežna krepitev sodelovanja vojske z notranjepolitičnim ustrojem Belorusije.

V Ukrajini ob tem sicer ocenjujejo, da Belorusija trenutno nima zmogljivosti za morebiten napad na Ukrajino, a svarijo, da je povečana vojaška aktivnost v Belorusiji morda posledica pritiska Moskve na Minsk, naj ta v vojni Rusije z Ukrajino prevzame večjo vlogo, ali pa diverzija, katere cilj bi bil preusmerjanje ukrajinskih vojaških enot na mejo z Belorusijo.