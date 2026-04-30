Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
K. M., STA

Četrtek,
30. 4. 2026,
18.27

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10

Natisni članek

letališče Brnik letališče Lufthansa

Lufthansa obnavlja polete – tudi v Ljubljano, a bo od zdaj nekoliko drugače

Lufthansa | 1. junija bo ponovno vzpostavljena povezava med Münchnom in Ljubljano, in sicer z 11 poleti na teden namesto dosedanjih 14. | Foto Ana Kovač

1. junija bo ponovno vzpostavljena povezava med Münchnom in Ljubljano, in sicer z 11 poleti na teden namesto dosedanjih 14.

Foto: Ana Kovač

Nemški letalski prevoznik Lufthansa je posodobil svoje načrte za preostanek poletne sezone, potem ko je po nenadnem zaprtju svoje hčerinske družbe Cityline do konca maja začasno ustavil polete iz Münchna v Ljubljano, Tivat in na Reko ter obdržal le devet poletov v Beograd na mesec. Junija bo obnovil polete na vsa štiri letališča.

Polete med Münchnom in Beogradom bo Lufthansa ponovno vzpostavila 1. junija, poroča spletni portal EX-YU Aviation News. Bo pa na tej progi namesto 20 poletov na teden, kot je bilo načrtovano pred zaprtjem družbe Cityline, na voljo le 18 poletov na teden. Ob ponedeljkih, sredah, četrtkih in nedeljah so predvideni po trije poleti na dan, ob torkih, petkih in sobotah pa po dva.

Pri tem se bo nemški letalskih prevoznik spopadel s konkurenco srbske družbe Air Serbia, ki bo od 22. maja med Münchnom in Beogradom opravljala vsakodnevne polete.

1. junija bo vzpostavljena povezava med Münchnom in Ljubljano

Prav tako bo 1. junija ponovno vzpostavljena povezava med Münchnom in Ljubljano, in sicer z 11 poleti na teden namesto dosedanjih 14. Ob ponedeljkih, sredah in sobotah namreč ne bo več po dveh poletov na dan. Ob tem bo Lufthansa uporabljala tudi letala, ki jih bo skupaj s posadko najela pri švicarski družbi Helvetic Airways.

Lufthansa bo obnovila tudi sezonske polete v Tivat in na Reko. Poleti na črnogorsko obalo se bodo nadaljevali 6. junija s po šestimi poleti v juniju in juliju, devetimi v avgustu ter petimi v septembru. To ustreza pogostosti poletov, načrtovani pred zaprtjem družbe Cityline. Podobno se bodo poleti na Reko nadaljevali 7. junija z od štirimi do petimi poleti na mesec v poletnih mesecih.

Skupina Lufthansa je delovanje družbe Lufthansa Cityline s sedežem v Münchnu predčasno ukinila sredi aprila. Kot razlog za to je vodstvo navedlo množične stavke pilotov in drugih članov posadke ter visoke stroške goriva. Po prvotnih načrtih naj bi Cityline, ki zaposluje približno 1.300 ljudi, ugasnil leta 2028.

letališče Brnik letališče Lufthansa
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
