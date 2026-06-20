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Avtorji:
K. M., STA

Sobota,
20. 6. 2026,
7.59

Osveženo pred

30 minut

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London nesreča nesreča vlak smrti ranjeni

Sobota, 20. 6. 2026, 7.59

30 minut

V trčenju dveh vlakov umrl strojevodja, 33 ljudi huje poškodovanih

Avtorji:
K. M., STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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London vlak nesreča | V nesreči je umrl strojevodja. | Foto Reuters

V nesreči je umrl strojevodja.

Foto: Reuters

V trčenju dveh vlakov severno od Londona je v petek umrl strojevodja, več deset ljudi je bilo poškodovanih, od tega 33 huje, so sporočile pristojne službe. Vzrok nesreče še ni znan, poročajo britanski mediji in tuje tiskovne agencije.

Trčenje se je malo po 17. uri po lokalnem času zgodilo blizu mesta Bedford, ki leži približno 90 kilometrov severno od britanske prestolnice, v njem pa sta bila udeležena dva vlaka na isti progi.

Na kraju nesreče več kot 20 reševalnih vozil in šest helikopterjev 

Pri podjetju East Midlands Railway (EMR) so pojasnili, da sta bila oba vlaka namenjena proti londonski postaji St Pancras, eden je prihajal iz Corbyja, drugi pa iz Nottingham.

Na območje so napotili več kot 20 reševalnih vozil in šest reševalnih helikopterjev.

Več ur po nesreči so reševalne službe sporočile, da je že na prizorišču umrl strojevodja. Še 11 ljudi je bilo zelo hudo poškodovanih, 22 jih je utrpelo hujše poškodbe, še 56 pa lažje.

11 ljudi je bilo zelo hudo poškodovanih, 22 jih je utrpelo hujše poškodbe, še 56 pa lažje. | Foto: Reuters 11 ljudi je bilo zelo hudo poškodovanih, 22 jih je utrpelo hujše poškodbe, še 56 pa lažje. Foto: Reuters

Starmer nesrečo označil za zelo zaskrbljujočo 

Premier Keir Starmer je nesrečo označil za zelo zaskrbljujočo, njegove misli pa da so z družino preminulega in huje ranjenimi. Reševalcem se je zahvalil za hiter odziv.

Glede na posnetke iz zraka, ki so jih objavili mediji, sta oba vlaka po trčenju v pretežni meri ostala na tirih, iztiril se je en vagon.

Preostanek večera je bil železniški promet na progi proti postaji St Pancras ustavljen.

Vlaka sta po trčenju v pretežni meri ostala na tirih. | Foto: Reuters Vlaka sta po trčenju v pretežni meri ostala na tirih. Foto: Reuters

Predstavniki vladne agencije, pristojne za preiskavo železniških nesreč, so na prizorišču že zbirali dokaze v preiskavi vzroka nesreče, ki še poteka.

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