Letalska nesreča v Pekingu: oblasti prikrivajo, kaj se je zgodilo #video

V najvišjo stavbo v Pekingu je danes trčilo manjše letalo. Kot je bilo vidno na videoposnetkih na družbenih omrežjih, so deli letala padali z višine, medtem ko je na fasadi nebotičnika Citic Tower, znanega tudi kot China Zun, vidna luknja. Policija je območje ogradila in očividcem prepovedala snemanje.

Kako je prišlo do nesreče na 109-nadstropnem nebotičniku, uradno ni znano, saj razen pričevanj očividcev uradnih sporočil ni. Prav tako ni jasno, ali je incident zahteval žrtve.

China Zun je s skoraj 530 metri najvišja stavba v kitajski prestolnici in sodi med najvišje zgradbe na svetu. Je eden od simbolov Pekinga, stoji ob sedežu kitajske državne televizije CCTV. Foto: Reuters

Oblasti so na kitajskih družbenih medijih blokirale in izbrisale objave v zvezi z nesrečo, navaja nemška tiskovna agencija DPA. Francoska tiskovna agencija AFP navaja pričevanje očividca, ki naj bi ob vznožju stolpnice videl ostanke letala, medtem ko so novinarji agencije opazili veliko luknjo v zgornjih nadstropjih.

Na videoposnetku, ki ga je očividec posnel iz bližnje stavbe, je bilo videti gasilska vozila, ki so brizgala vodo na dim, ki se je valil iz stolpnice, medtem ko so ostanki letala ležali na tleh ob njej.

Na nekaterih fotografijah je bilo na ostankih letala mogoče prepoznati registrsko številko. Podatki o letu, dostopni na spletu, so kazali na lahko športno letalo tipa Sunward SA 60L Aurora, izdelano na Kitajskem.

Hongkonški časopis South China Morning Post je navedel pričevanje očividke, ki je dejala, da so jo iz stavbe evakuirali malo pred 18. uro po lokalnem času. Okoli nebotičnika se je zbralo veliko radovednežev, medtem ko je policija zaprla okoliške ulice. Uradniki so novinarje pozvali, naj ne fotografirajo, in jih prosili, naj zapustijo območje, poroča DPA.

Kako je prišlo do nesreče na 109-nadstropnem nebotičniku, uradno ni znano, saj razen pričevanj očividcev uradnih sporočil ni. Prav tako ni jasno, ali je incident zahteval žrtve. Foto: Reuters

Nad Pekingom sicer običajno velja prepoved letenja. Pristojni organi izvajajo izredno strog nadzor in so pred kratkim poostrili predpise glede upravljanja in lastništva dronov. Za lete je treba pridobiti dovoljenje.

China Zun je s skoraj 530 metri najvišja stavba v kitajski prestolnici in sodi med najvišje zgradbe na svetu. Je eden od simbolov Pekinga, stoji ob sedežu kitajske državne televizije CCTV.