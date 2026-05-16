P. P.

Letalo Croatia Airlines v Splitu zdrsnilo s steze #video

Croatia Airlines, Airbus A220 | Foto Srdjan Cvjetović

Foto: Srdjan Cvjetović

Na letališču v Splitu je danes popoldne letalo Croatia Airlines med vzletom zdrsnilo z vzletno-pristajalne steze. Letalo se je ustavilo na travnati površini ob stezi, piše Dalmacija Danas.

Bralec je hrvaškemu portalu poslal fotografije in videoposnetek incidenta, na katerem je letalo z levo stranjo na travi. Gre za letalo Airbus A220, ki naj bi poletelo proti Frankfurtu.

Zaenkrat še ni informacij o tem, zakaj je letalo med vzletom zdrsnilo s steze ter niti o tem, kolikšna je bila materialna škoda na letalu.

Dalmacija Danas poroča, da je v teku evakuacija potnikov z letala, med njimi pa naj ne bi bilo poškodovanih.

Zaradi nesreče več letov na splitskem letališču zamuja.

