Letalo Croatia Airlines v Splitu zdrsnilo s steze #video

Na letališču v Splitu je danes popoldne letalo Croatia Airlines med vzletom zdrsnilo z vzletno-pristajalne steze. Letalo se je ustavilo na travnati površini ob stezi, piše Dalmacija Danas.

Bralec je hrvaškemu portalu poslal fotografije in videoposnetek incidenta, na katerem je letalo z levo stranjo na travi. Gre za letalo Airbus A220, ki naj bi poletelo proti Frankfurtu.

Zaenkrat še ni informacij o tem, zakaj je letalo med vzletom zdrsnilo s steze ter niti o tem, kolikšna je bila materialna škoda na letalu.

Dalmacija Danas poroča, da je v teku evakuacija potnikov z letala, med njimi pa naj ne bi bilo poškodovanih.

Zaradi nesreče več letov na splitskem letališču zamuja.