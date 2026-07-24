Po več mesecih premora je znova začel voziti openski tramvaj, ena najbolj prepoznavnih znamenitosti Trsta in priljubljena izletniška točka številnih Slovencev. Zgodovinska proga med Trstom in Opčinami je bila od lanskega oktobra zaprta po tehnični okvari in zaradi popravil.

Tramvajski promet je bil prekinjen 12. oktobra lani, ko je na strmem odseku proge pri Škorklji prišlo do stika med vrvjo vzpenjače in tramvajskimi kolesi. Upravljavec proge Trieste Trasporti je pred ponovnim zagonom izvedel vrsto posegov. Najobsežnejša so bila popravila vzpenjače. Ob progi so postavili novo zaščitno ograjo, pri Obelisku in Cesarjih zamenjali tračnice, pregledali električno napeljavo in namestili novo signalizacijo, je poročal Primorski dnevnik.

Foto: Matej Leskovšek

Začasna končna postaja v središču mesta bo na trgu Piazza Dalmazia, in sicer dokler ne bo končana prenova zgodovinske končne postaje na trgu Piazza Oberdan. Obnova končne postaje se bo začela konec leta, zaključek del pa načrtujejo junija prihodnje leto, je sporočil upravljavec proge.

Nova omejitev

Pomembna novost, ki jo prinaša ponovno odprtje povezave, je omejitev števila potnikov. Po novih varnostnih pravilih lahko potniki uporabljajo vseh 50 sedežev, stojišča pa so začasno dovoljena le v enem delu tramvaja, pri kabini, obrnjeni proti Opčinam.

Proga, ki je več kot prevoz

Openski tramvaj vozi že od leta 1902 in velja za eno najbolj zanimivih zgodovinskih tramvajskih prog v Evropi. Po nesreči leta 2016 je bil skoraj devet let zaprt, februarja lani pa se je po dolgi obnovi znova vrnil na tire. Tokratna prekinitev je bila precej krajša – promet je zaradi tehnične okvare obstal oktobra lani. Na približno 5,2 kilometra dolgi poti med Trstom in Opčinami premaga več kot 300 metrov višinske razlike.

Njegova posebnost je najstrmejši odsek, kjer tramvaj s pomočjo vzpenjačnega sistema premaguje strm vzpon proti Opčinam. Poleg tega velja za eno najbolj priljubljenih turističnih znamenitosti Trsta, saj med vožnjo ponuja razgled na mesto in Tržaški zaliv.