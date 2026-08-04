"Le sramota in ponižanje": Hezbolah ostro napadel pogajanja z Izraelom #vŽivo

Vodja libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah Naim Kasem je danes dejal, da bodo neposredna pogajanja med Libanonom in Izraelom, katerih nov krog se začenja danes v Rimu, Libanoncem prinesla le "sramoto in ponižanje". Je pa prvič nakazal naklonjenost srečanju s sirskim vodstvom, čeprav se je Hezbolah boril za nekdanji režim v Damasku.

Pudarki dneva:



14.23 Jemenski hutijevci po lastnih navedbah napadli savdsko letališče

14.17 Katar: Neposredni pogovori ZDA in Irana trenutno niso predvideni

12.15 Hezbolah proti pogajanjem z Izraelom, naklonjen srečanju s sirskim vodstvom

14.23 Jemenski hutijevci po lastnih navedbah napadli savdsko letališče

Jemenski hutijevci so danes po lastnih navedbah napadli letališče na jugozahodu Savdske Arabije. Po navedbah oborožene skupine, ki jo podpira Iran, je šlo za povračilni napad zaradi ponavljajočih vdorov savdskih dronov na območja v severnem Jemnu, ki so pod nadzorom hutijevcev. Savdska Arabija se na domnevni napad za zdaj ni odzvala.

Tiskovni predstavnik hutijevske vojske je danes sporočil, da so hutijevci z brezpilotnim letalnikom "uspešno zadeli občutljivo tarčo savdskega sovražnika", in sicer letališče Najran, navajajo tuje tiskovne agencije. Več podrobnosti ni podal.

Dodal je, da je bil napad na letališče na jugozahodu kraljevine ob meji z Jemnom odziv na kršitev zračnega prostora z droni s strani Savdske Arabije nad severnima jemenskima regijama Sada in Hadžah, ki mejita na kraljevino. Opozoril je, da se bo oborožena skupina še naprej odzivala na "prihodnje kršitve" jemenskega zračnega prostora.

Po poročanju regionalnega vira, ki je seznanjen z zadevo, za francosko tiskovno agencijo AFP, je napad zadel glavni letališki radar, kar je vplivalo tudi na delovanje letališča.

Napetosti med hutijevci v Jemnu in Savdsko Arabijo, ki se že več kot deset let skupaj z mednarodno priznano vlado v Jemnu bojuje proti šiitski milici, so se v zadnjem času v okviru vojne z Iranom ponovno zaostrile.

Konec junija so hutijevci napovedali pomorsko blokado savdijskega ladijskega prometa v Rdečem morju kot povračilni ukrep za omejitve, ki jih je Rijad uvedel za območja pod hutijevskim nadzorom.

Od takrat so hutijevci prevzeli odgovornost za več napadov na trgovske ladje, ki so bile po njihovih navedbah povezane s Savdsko Arabijo. Opozorili so, da bodo razširili svoje delovanje, če bo kraljevina nadaljevala "vojaški ali gospodarski pritisk" na ozemlja pod hutijevskim nadzorom.

14.17 Katar: Neposredni pogovori ZDA in Irana trenutno niso predvideni

Katar, eden ključnih posrednikov v pogovorih med ZDA in Iranom, je danes sporočil, da prizadevanja za diplomatsko rešitev konflikta med njima potekajo, vendar trenutno ni načrtovanih neposrednih pogovorov med stranema. Kot so pojasnili v Dohi, se prizadevanja med drugim osredotočajo na ponovno odprtje Hormuške ožine.

"Lahko potrdimo, da se nadaljujejo prizadevanja z vsemi stranmi," je povedal tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva Madžed Al Ansari. Dodal je, da so pogovori osredotočeni na "kratkoročno rešitev, ki bi nam pomagala ponovno zagnati razpravo in se v celoti vrniti k mediacijskim prizadevanjem".

Pojasnil je še, da se trenutno osredotočajo na zmanjšanje eskalacije in ponovno odprtje Hormuške ožine. "Upamo, da bomo, če nam bo kmalu uspelo nadaljevati pogovore, lahko napredovali k večjemu dogovoru," je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek zatrdil, da pogajanja z Iranom potekajo, čeprav Teheran tega ni potrdil. Dejal je, da je to zadnja priložnost za islamsko republiko, da doseže mirovni dogovor, z nadaljevanjem pogovorov z njo se je po lastnih besedah strinjal na prošnjo Katarja, Savdske Arabije, Združenih arabskih emiratov.

Iransko zunanje ministrstvo je v ponedeljek zanikalo, da potekajo pogajanja z Washingtonom, je pa potrdilo, da se Teheran z Omanom pogovarja o upravljanju Hormuške ožine.

12.15 Hezbolah proti pogajanjem z Izraelom, naklonjen srečanju s sirskim vodstvom

Kasem je v televizijskem nagovoru pred novimi pogovori v Rimu zatrdil, da bodo neposredna pogajanja med Libanonom in Izraelom Libanoncem prinesla "le sramoto, ponižanje in ponavljajoče se kompromise", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kritičen je bil tudi do libanonskega predsednika Josepha Aouna, ki ga je obtožil, da namesto da bi deloval kot "arbiter in združevalna osebnost" spodbuja razdor v državi.

V Rimu se bo danes začel nov krog pogovorov predstavnikov Izraela in Libanona o končanju konflikta na Bližnjem vzhodu. Gre za prva neposredna politična pogajanja med stranema v zadnjih desetletjih, njihov cilj je utrditi junija doseženo premirje. V pogajanjih posredujejo ZDA, v njih pa ne sodeluje Hezbolah, ki zavrača vsakršne pogovore z Izraelom, dokler izraelske sile zasedajo libanonsko ozemlje.

Vodja Hezbolaha je dejal še, da ne nasprotuje srečanju s sirskim vodstvom. Po poročanju AFP je to prvič, da je izrazil takšno stališče, potem ko se je skupina, ki jo podpira Iran, borila za nekdanje sirske oblasti pod vodstvom dolgoletnega predsednika Bašarja al Asada.

"Ni ovir za javno srečanje med Hezbolahom in sirskim vodstvom ob času, ki ga obe strani štejeta za primernega," je povedal ter poudaril "pomen in nujnost pozitivnih, bratskih in sodelovalnih odnosov" med Libanonom in Sirijo.

Nove sirske oblasti, ki so leta 2024 strmoglavile Asada, po poročanju AFP niso naklonjene Hezbolahu, ki se je po izbruhu državljanske vojne v Siriji leta 2011 boril v podporo Asadu. Libanonu sosednja Sirija je bila tudi ključna pot za oskrbo Hezbolaha iz Irana, preden so sedanje oblasti decembra 2024 prevzele oblast v Damasku.