Sa. B., STA

Četrtek,
28. 5. 2026,
17.33

Latvija po incidentu z droni dobila novo desnosredinsko vlado

Andris Kulbergs, Latvija | Z večino 66 poslancev v 100-članskem parlamentu so zakonodajalci za predsednika vlade potrdili 47-letnega centrista Andrisa Kulbergsa, ki bo vodil baltsko državo do parlamentarnih volitev 3. oktobra. | Foto Reuters

Z večino 66 poslancev v 100-članskem parlamentu so zakonodajalci za predsednika vlade potrdili 47-letnega centrista Andrisa Kulbergsa, ki bo vodil baltsko državo do parlamentarnih volitev 3. oktobra.

Latvijski parlament je danes potrdil novo desnosredinsko vlado, nekaj tednov po tem, ko je prejšnja koalicija razpadla zaradi spora glede incidenta z ukrajinskimi droni. Za predsednika vlade so potrdili Andrisa Kulbergsa, ki bo baltsko državo vodil do parlamentarnih volitev 3. oktobra.

Nova latvijska štiristrankarska koalicija naj bi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP imela v parlamentu trdno večino, sledila pa naj bi splošno proevropski in zvezi Nato naklonjeni usmeritvi. Stranke koalicije se zavzemajo za okrepitev vojske in meja države.

Strmoglavila dva ruska drona

Evika Silina je 14. maja odstopila s položaja predsednice vlade, potem ko je odpustila obrambnega ministra in izgubila podporo njegove Progresivne stranke, ki je bila ključna koalicijska zaveznica. Silina je ministru očitala, da ni ustrezno zaščitil zračnega prostora ob incidentu z ukrajinskimi droni.

V latvijski zračni prostor je med nedavnimi napadi na rusko ozemlje zašlo več ukrajinskih dronov – najverjetneje zaradi motenja signala s strani ruske zračne obrambe –, od katerih sta dva strmoglavila. Še en dron je na latvijsko ozemlje padel 25. marca.

Droni so povzročili minimalno škodo, so pa sprožili splošno zaskrbljenost v nekdanji sovjetski republiki z 1,8 milijona prebivalcev, ki je zdaj članica Nata in Evropske unije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ponudil, da bo v Latvijo poslal strokovnjake, ki bi ji pomagali okrepiti zračno obrambo.

