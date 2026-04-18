Kriza v vrhu FBI? Patel pod plazom obtožb o pitju in neodgovornosti.

Nerazumno vedenje in pretirano pitje direktorja ameriškega obveščevalnega urada FBI Kasha Patela, ki se boji, da ga bo predsednik Donald Trump kmalu odpustil, vzbuja resno zaskrbljenost med mnogimi njegovimi sodelavci, navaja obsežno poročilo ameriške revije The Atlantic.

Več kot 20 sedanjih in nekdanjih uradnikov FBI in kongresnikov je Patela opisalo kot nerazumnega, nezaupljivega do drugih in nagnjenega k prenaglim sklepom brez dokazov. Njegovo obnašanje pa so označili kot škodljivo za nacionalno varnost ZDA, poroča The Atlantic.

Eden od neimenovanih uradnikov je izjavil, da mu misel, da bi bil Patel na čelu odziva na morebiten teroristični napad, še posebej v času, ko so ZDA v vojni z Iranom, ponoči ne pusti spati.

Patel naj bi bil zaskrbljen, da ga bo Trump kmalu odpustil, visoki uradniki v vladi pa naj bi že razpravljali o tem, kdo ga bo zamenjal, poroča The Atlantic.

Viri so navedli, da je Patel znan po tem, da pije alkohol do očitne opitosti, ter da so morali sestanke večkrat prestaviti na poznejši čas v dnevu zaradi njegovih pijanih noči. Člani njegove varnostne ekipe naj bi ob tem večkrat imeli težave, ker ga niso mogli zbuditi iz alkoholne omame.