Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
Na. R., STA

Sobota,
18. 4. 2026,
19.05

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,28

Natisni članek

ZDA odločitev odgovornost alkohol direktor FBI

Kriza v vrhu FBI? Patel pod plazom obtožb o pitju in neodgovornosti.

Kash Patel, direktor FBI, ZDA | Patel je v odgovor na prošnjo novinarjev revije The Atlantic za komentar dejal, naj "kar objavijo vse te laži", in se bodo srečali na sodišču. | Foto Reuters

Nerazumno vedenje in pretirano pitje direktorja ameriškega obveščevalnega urada FBI Kasha Patela, ki se boji, da ga bo predsednik Donald Trump kmalu odpustil, vzbuja resno zaskrbljenost med mnogimi njegovimi sodelavci, navaja obsežno poročilo ameriške revije The Atlantic.

Več kot 20 sedanjih in nekdanjih uradnikov FBI in kongresnikov je Patela opisalo kot nerazumnega, nezaupljivega do drugih in nagnjenega k prenaglim sklepom brez dokazov. Njegovo obnašanje pa so označili kot škodljivo za nacionalno varnost ZDA, poroča The Atlantic.

Eden od neimenovanih uradnikov je izjavil, da mu misel, da bi bil Patel na čelu odziva na morebiten teroristični napad, še posebej v času, ko so ZDA v vojni z Iranom, ponoči ne pusti spati.

Patel naj bi bil zaskrbljen, da ga bo Trump kmalu odpustil, visoki uradniki v vladi pa naj bi že razpravljali o tem, kdo ga bo zamenjal, poroča The Atlantic.

Viri so navedli, da je Patel znan po tem, da pije alkohol do očitne opitosti, ter da so morali sestanke večkrat prestaviti na poznejši čas v dnevu zaradi njegovih pijanih noči. Člani njegove varnostne ekipe naj bi ob tem večkrat imeli težave, ker ga niso mogli zbuditi iz alkoholne omame.

Kash Patel
Novice Napad na direktorja FBI: to je znano
Kash Patel hokej
Sportal Direktor FBI po olimpijskem hokejskem finalu vnovič tarča kritikov
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
