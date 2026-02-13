Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je danes napovedal, da bo prihodnji teden potekal nov krog pogovorov s predstavniki Ukrajine in ZDA, ki si prizadevajo za končanje vojne, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Dogovorjeno je, da se bodo pogovori začeli naslednji teden. O kraju in datumu vas bomo obvestili," je novinarjem povedal Peskov.

Letos sta v Abu Dabiju potekala dva kroga tristranskih pogajanj ZDA, Rusije in Ukrajine glede končanja vojne. Na njih sta se sprti strani dogovorili o izmenjavi ujetnikov, preboja glede ključnega vprašanja ozemlja pa nista dosegli.

Bi se vojna lahko končala do junija?

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v začetku tedna dejal, da je sprejel predlog ZDA, da se naslednji teden v Miamiju odvije nov krog pogovorov. Prejšnji petek je tudi naznanil, da si ZDA želijo, da bi se vojna v Ukrajini končala do junija.

Vojna traja že skoraj štiri leta. Eno ključnih odprtih vprašanj na poti do morebitnega mirovnega dogovora med Ukrajino in Rusijo je vprašanje ozemlja. Moskva namreč zahteva, da se ukrajinske sile umaknejo iz Donbasa na vzhodu Ukrajine, ki ga sicer nadzoruje le delno. Take zahteve so v Kijevu že večkrat zavrnili.

V ruskih napadih na Ukrajino več smrtnih žrtev, med njimi tudi deček

Medtem Rusi še naprej pritiskajo na Ukrajino. V zadnjih napadih je umrlo šest ljudi, pri čemer je med žrtvami tudi osemletni deček, so danes sporočile ukrajinske oblasti.

Ruske sile se medtem približujejo industrijskemu središču Kramatorsk, ki je eno zadnjih preostalih civilnih središč v regiji Doneck pod ukrajinskim nadzorom, navaja AFP.

Zadnji napadi so najhujšo škodo povzročili v regiji Odesa na jugu Ukrajine. Tamkajšnje oblasti poročajo, da je v ruskem napadu na pristaniško infrastrukturo umrla ena oseba.

Poleg tega so ruske sile povzročile "izjemno resno" škodo na energetskih objektih največjega ukrajinskega zasebnega energetskega podjetja DTEK, je sporočilo podjetje. Napovedalo je, da bosta popravilo opreme in ponovna vzpostavitev delovanja trajali dolgo.

Iz regije Zaporožje, za katero Kremelj trdi, da je del Rusije, pa reševalne službe poročajo, da je v napadu z dronom umrl 48-letni moški.

Po podatkih ukrajinskih zračnih sil je Rusija čez noč izstrelila eno raketo in 154 brezpilotnih letalnikov, posamezni droni pa naj bi se še danes zjutraj zadrževali v ukrajinskem zračnem prostoru.