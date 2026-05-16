Ruski predsednik Vladimir Putin se bo prihodnji teden v torek in sredo mudil na obisku na Kitajskem, so danes sporočili iz Kremlja. Putinovo pot na Kitajsko so brez natančnega podatka o datumu napovedali že pred dnevi, ko se je na obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Donald Trump.

9.36 Kremelj: Putin prihodnji teden potuje na Kitajsko

9.40 Rusko sodišče Euroclearju naložilo 220 milijard odškodnine

Rusko sodišče je belgijski finančni skupini Euroclear v petek naložilo plačilo približno 220 milijard evrov odškodnine zaradi zamrznitve ruskega premoženja v EU po začetku vojne v Ukrajini. Euroclear je v odzivu sporočil, da ne priznava pristojnosti ruskega sodišča, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Moskovsko arbitražno sodišče je ugodilo tožbi ruske centralne banke proti Euroclearju za izterjavo 18.200 milijard rubljev (približno 250 milijard dolarjev oz. 220 milijard evrov)," je sodišče navedlo v sporočilu. V Euroclearju so za AFP navedli, da so zahtevki centralne banke brez podlage, in napovedali pritožbo. Sporočili so tudi, da odločitev sodišča ne vpliva na poslovanje in finančni položaj Euroclearja.

Ruska centralna banka je pozdravila odločitev sodišča, ki je po njenih navedbah ravnanje Euroclearja priznalo kot nezakonito. Pri tem je opozorila, da odločitev še ni dokončna. Ni jasno, kako Rusija namerava izterjati sredstva. Po ocenah pravnih analitikov ruska sodišča v tujini nimajo pristojnosti, Moskva pa nima jasne pravne poti, po kateri bi primer lahko prišel pred evropsko sodišče, navaja AFP.

EU je po začetku ruske invazije na Ukrajino pred štirimi leti v okviru sankcij zamrznila več deset milijard evrov ruskega premoženja na ozemlju povezave. Velik del teh sredstev hrani finančna družba Euroclear s sedežem v Belgiji. Rusija zamrznitev svojega premoženja označuje za "krajo", tožbo proti skupini pa je vložila decembra, potem ko je EU predlagala uporabo teh sredstev kot jamstva za posojilo Ukrajini.

Ruski predsednik se bo s kitajskim kolegom Ši Džinpingom pogovarjal o "nadaljnji krepitvi globalnega partnerstva in strateškega sodelovanja" med Rusijo in Kitajsko. Izmenjala bosta tudi mnenja o regionalnih in globalnih vprašanjih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Predvideni so tudi pogovori s kitajskim premierjem Li Qiangom o gospodarskem in trgovinskem sodelovanju, so še navedli v Kremlju.

Kitajska in Rusija sta v zadnjih letih okrepili sodelovanje in povezave. Putin bo sicer na Kitajsko odpotoval manj kot teden dni po tem, ko se je na dvodnevnem obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Trump.

Po obisku je dejal, da sta delegaciji Kitajske in ZDA sklenili "fantastične trgovinske sporazume". Ameriški proizvajalec letal Boeing je potrdil Trumpove trditve, da je Peking pristal na nakup 200 njihovih letal, govora je bilo tudi o obsežnejših kitajskih nakupih ameriške nafte in soje, vendar pa na trgih ni bilo zaznati tolikšne mere navdušenja, kot ga je izkazal Trump.

Voditelja sta govorila tudi o vojni v Iranu in se med drugim zavzela za odprtje strateško pomembne Hormuške ožine, vendar znakov večjega preboja ni bilo. Trumpov obisk je minil v slovesnem in prijateljskem duhu, vendar med svetovnima velesilama ostaja še več nerešenih vprašanj.

Ena spornejših točk poleg trgovinskih odnosov je Tajvan, ki ga je Ši ob neobičajno neposrednem svarilu Washingtonu označil za najpomembnejše vprašanje v odnosih med državama ter opozoril, da bi napačne poteze ZDA glede Tajvana obe velesili spravile v konflikt. Trump pa je v intervjuju za televizijo Fox News po odhodu iz Pekinga posvaril Tajvan pred ukrepi v smeri uradne potrditve neodvisnosti.