Evropska komisarka za širitev Marta Kos se je danes v Bruslju sešla z rektorjem beograjske univerze Vladanom Đokićem, s katerim naj bi po poročanju medijev govorila o razmerah v Srbiji. Ob tej priložnosti je na omrežju X poudarila, da morajo "univerze ostati prostor kritičnega razmišljanja in odprte razprave, brez kakršnihkoli oblik ustrahovanja".

Marta kose je dodala, da zelo ceni Đokićevo zavezanost obrambi avtonomije in dostojanstva Univerze v Beogradu. "To je pomembno za demokratično in evropsko prihodnost Srbije," je poudarila evropska komisarka.

Po poročanju portala N1 Srbija naj bi govorila o razmerah v Srbiji s poudarkom na protestih, ki so jih študenti sprožili po smrtonosnem zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024, pa tudi o razmerah na srbskih univerzah, nedavnem vdoru policije v rektorat beograjske univerze ter morebitnih predčasnih volitvah in procesu približevanja Srbije EU.

Prvo politično srečanje na visoki ravni

Portal dodaja, da je to prvo uradno srečanje Đokića s kakim visokim predstavnikom EU. Njegov obisk v Bruslju po navedbah N1 ne preseneča, ker je rektor izrazil pripravljenost na politično delovanje, pa tudi v luči dejstva, da mora Srbija v okviru približevanja EU zapreti tudi 26. poglavje, ki zadeva izobraževanje.

Po oceni dopisnika N1 iz Bruslja obstaja možnost, da bi nastale težave tudi v zvezi s tem poglavjem, saj je Evropska komisija v lanskem poročilu opozorila, da na področju izobraževanja ni prišlo do napredka, zahtevala pa je tudi spoštovanje akademske svobode. Ugotovila je, da je zaradi protestov slabša kakovost izobraževanja, da so se poslabšali delovni pogoji za zaposlene v šolstvu ter da je bilo veliko odpuščanj oziroma da niso spoštovali njihovih pogodb o delu.

Rektor beograjske univerze Vladan Đokić je pripravljen kandidirati za predsednika vlade ali države. Foto: omrežje X/@MartaKosEU Vladan Đokić je sicer v začetku meseca izrazil pripravljenost za kandidaturo na morebitnih predčasnih parlamentarnih volitvah, razpis katerih zahtevajo študenti. Za tednik Radar je dejal, da bodo njegovo morebitno vlogo na volitvah, pa tudi to, ali bo kandidiral za predsednika vlade ali države, odločili študenti.

Vučić odlaša s predčasnimi volitvami

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sprva dejal, da bi predčasne volitve lahko razpisali najprej konec maja, nato pa, da ne izključuje možnosti, da bi jih izvedli poleti, če bo ocenil, da se v svetu obeta mir, ne pa velika kriza.

Srečanje Đokića z evropsko komisarko je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug že komentiral predsednik srbskega ustavnega sodišča Vladan Petrov. Za televizijo K1 je dejal, da je zdaj povsem jasno, da je Đokić vstopil v sfero politike, kar je legitimno, če bo odstopil z mesta rektorja. Dodal je, da tega verjetno ne bo storil in tega od njega verjetno ne bo zahteval nihče.