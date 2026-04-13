Konec velikonočnega premirja: Ukrajina in Rusija se brutalno napadata!

Po izteku velikonočnega premirja sta Rusija in Ukrajina danes nadaljevali medsebojne napade z droni. Ukrajinske zračne sile so poročale o napadih 98 ruskih dronov, od katerih so jih 87 sestrelili. Ruska vojska je sporočila, da so sestrelili 33 ukrajinskih brezpilotnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

9.54 Konec velikonočnega premirja

Iz Kijeva so sporočili, da je bil v današnjem napadu zadet infrastrukturni objekt v osrednji regiji Dnipropetrovsk in da še preverjajo podatke o morebitnih žrtvah.

Premirje med pravoslavno veliko nočjo je prvi predlagal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski že pred tednom dni, ruski predsednik Vladimir Putin pa je nato v četrtek ruski vojski odredil, da med prazniki ustavi napade.

Tako kot med lanskim premirjem je tudi med letošnjim, ki je od sobote od 15. ure do nedelje do polnoči trajalo 32 ur, veljal relativen mir, saj sta se državi medsebojno obtoževali kršitev.

Ukrajinska vojska je sporočila, da je zabeležila več kot deset tisoč kršitev ruske vojske, pri katerih je večinoma šlo za spopade na frontni črti. Poudarila pa je, da niso zabeležili napadov z raketami, vodenimi letalskimi bombami ali brezpilotniki šahed.

Rusko obrambno ministrstvo pa je ukrajinsko vojsko obtožilo za nekaj manj kot dva tisoč kršitev. Te naj bi med drugim vključevale obstreljevanje s topništvom oziroma tanki in napade z droni FPV, ukrajinska vojska pa naj bi izvedla tudi več poskusov prodora vzdolž frontne črte.

Strani sta se v več kot štiri leta trajajoči vojni tudi med preteklima prekinitvama ognja – lansko 30-urno med pravoslavno veliko nočjo in praznovanjem konca druge svetovne vojne v maju – medsebojno obtoževali kršitev, pa tudi izkoriščanja premirja za prerazporeditev in oskrbo svojih sil.