Konec ogromnih načrtov Nemčije in Francije

Nemški kancler Friedrich Merz in francoski predsednik Emmanuel Macron sta se zaradi dolgotrajnih nesoglasij med vpletenima podjetjema Dassault in Airbus dogovorila, da opustita skupni projekt novega evropskega bojnega letala, so za nemško tiskovno agencijo DPA navedli viri iz nemške vlade. Več milijard vreden projekt je tako po več letih propadel.

Po navedbah virov pri nemški vladi, ki jih povzemata dpa in francoska tiskovna agencija AFP, sta Merz in Macron dosegla "skupno oceno, da podjetji ne bosta zmogli biti enotni pri izgradnji skupnega bojnega letala" v okviru letalskega bojnega sistema (FCAS).

Projekt FCAS, ki naj bi bil operativen leta 2040, so leta 2017 zagnali s ciljem, da bi evropska podjetja skupaj razvila novo generacijo bojnih letal, ki bi sčasoma nadomestila francoske lovce rafale in bojna letala eurofighter, ki jih uporabljata Nemčija in Španija.

Spor med Dassault in Airbusom

Večmilijardni projekt izgradnje skupnega evropskega lovca je dlje časa oviral spor med vpletenima podjetjema, francosko skupino Dassault Aviation in evropskim Airbusom, ki zastopa Nemčijo in Španijo. Predvsem podjetje Dassault so nekateri v Nemčiji obtožili, da si prizadeva za revizijo sporazumov FCAS in prevzem večjega nadzora nad letalskim delom projekta.

Dvomi glede prihodnosti izgradnje lovca so se pojavili v začetku letošnjega leta. Nemški kancler Friedrich Merz je februarja izrazil dvome o uresničitvi projekta in dejal, da Nemčija ne potrebuje enakih lovcev kot Francija in da so v primeru nadaljevanja nesoglasij pripravljeni iskati druge partnerje za razvoj letal. Foto: Reuters

Po navedbah nemškega vladnega uradnika naj bi se kljub opustitvi skupnega bojnega letala nadaljevali drugi deli tega obsežnega projekta. "Pravo jedro sistema FCAS naj bi se nadaljevalo kot evropski sistem," je dejal in projekt opisal kot "sistem, ki povezuje letala, drone in druge komponente v integrirano celoto".

Milijoni v nič

Projekt novega lovca je zaživel junija 2019, ko so Francija, Španija in Nemčija podpisale okvirni dogovor o razvoju novega evropskega bojnega letala, ki naj bi bil v osrčju FCAS. Francija in Nemčija sta nato februarja 2020 podpisali 150 milijonov vreden dogovor o razvoju prototipa tega novega letala.

Dvomi glede prihodnosti izgradnje lovca so se pojavili v začetku letošnjega leta. Merz je februarja izrazil dvome o uresničitvi projekta in dejal, da Nemčija ne potrebuje enakih lovcev kot Francija in da so v primeru nadaljevanja nesoglasij pripravljeni iskati druge partnerje za razvoj letal. Oblasti v Parizu in Madridu so medtem vztrajale, da želijo nadaljevati skupno razvijanje novih bojnih zmogljivosti.