Koliko vojaške pomoči naj še dobi Ukrajina? #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Priložnost za pogovor o vseh teh temah so voditelji večine članic imeli že na sredini neformalni večerji. Madžarski premier se je po neuradnih informacijah ni udeležil.

Priložnost za pogovor o vseh teh temah so voditelji večine članic imeli že na sredini neformalni večerji. Madžarski premier se je po neuradnih informacijah ni udeležil. Foto: Guliverimage

V ospredju današnjega izrednega zasedanja voditeljev držav članic EU bo nadaljnja makrofinančna pomoč Ukrajini v okviru revizije dolgoročnega proračuna unije (MFF), do česar pa je še vedno zadržan madžarski premier Viktor Orban. Voditelji bodo govorili še o nadaljnji vojaški podpori Kijevu, Bližnjem vzhodu in protestih kmetov.

Pregled dneva:



6.15 V ospredju vrha EU nadaljnja finančna pomoč Ukrajini

6.15 V ospredju vrha EU nadaljnja finančna pomoč Ukrajini

Dogovor o reviziji MFF, ki vključuje 50 milijard evrov makrofinančne pomoči za Ukrajino do leta 2027, so skušali voditelji doseči že na rednem zasedanju sredi decembra, a jim to zaradi Orbanovega nasprotovanja ni uspelo. V minulih dneh je sporočil, da je pripravljen podpreti pomoč Ukrajini v okviru proračuna, a le, če jo bodo vsako leto potrjevali s soglasjem.

Vendar pa se preostale članice ne strinjajo s tem. Madžarski naj bi predstavile več drugih možnosti, med drugim letno razpravo voditeljev o izvajanju instrumenta za pomoč Kijevu.

Voditelji, med njimi premier Robert Golob, bodo razpravljali tudi o nadaljnji vojaški pomoči Ukrajini, prek videopovezave pa jih bo nagovoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Na dnevnem redu imajo še razpravo o dogajanju na Bližnjem vzhodu, predvsem v luči zadnjih dogodkov, kot so napadi jemenskih hutijevcev na tovorne ladje v Rdečem morju.

Ena ključnih tem pogovorov ob robu pa bodo po pričakovanjih protesti nezadovoljnih kmetov, ki so v zadnjih mesecih zajeli praktično vso Evropo. Proteste so napovedali tudi za danes v Bruslju ob vrhu EU, potem ko so se v sredo pozno zvečer s traktorji vozili po bruseljskih mestnih ulicah.