Kitajsko prizadela huda neurja in poplave: umrlo je 15 ljudi, več sto je ranjenih #foto #video

Osrednji in južni del Kitajske so v ponedeljek prizadela neurja z močnim dežjem in vetrom ter poplave, ki so terjali 15 smrtnih žrtev, devet ljudi je pogrešanih, poročajo kitajski mediji. V osrednji provinci Hubei je umrlo 11 ljudi, štirje v južni provinci Guangxi. Predsednik Xi Jinping je pozval k reševanju z vsemi razpoložljivimi močmi.

Številna območja v provinci Hubei so v ponedeljek po poročanju kitajske tiskovne agencije Xinhua zajeli "hudi konveksni vremenski pojavi", ki so zahtevali najmanj 11 smrtnih žrtev, 331 ranjenih, en človek je pogrešan. Po navedbah televizije CCTV so neurja z močnim vetrom zajela mesta, med njimi Huangshi in Huanggang, ponekod so poročali tudi o tornadih. Poškodovanih je 4800 hiš, od tega se jih je 22 porušilo.

Močno deževje in poplave, ki jih je povzročil tajfun Maysak, so medtem v južni regiji Guangxi terjale štiri smrtne žrtve, osem ljudi je pogrešanih. Oblasti so od ponedeljka zvečer odredile evakuacijo za najmanj 50.000 tamkajšnjih prebivalcev. V regiji so delno pod vodo domovi in vozila, v regionalni prestolnici Nanning se je porušilo več jezov, prišlo je do izpadov elektrike. Reševalci na prizadetih območjih v regiji z napihljivimi čolni iščejo pogrešane.

V severni provinci Gansu je zemeljski plaz davi zasul 33 ljudi, od tega so jih 17 po poročanju CCTV že rešili, preostale še iščejo.

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Kitajski predsednik Xi Jinping je danes pozval k reševalnim prizadevanjem z vsemi razpoložljivimi sredstvi. Poudaril je, da je "potrebno storiti vse, da se organizirajo reševalne akcije v sili, zdravijo poškodovani, preselijo prizadeti prebivalci ter učinkovito izvaja delo za preprečevanje nesreč in nudenje pomoči", še navaja CCTV.

Kitajska se sicer od sredine maja v osrednjem in južnem delu države sooča z obilnimi padavinami. Južni del države je v petek zajel še tajfun Maysak.