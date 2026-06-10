Kitajsko novo čudežno orožje vznemirja Zahod

Glavni bojni tank je že veljal za mrtvega. Zdaj pa njegov manjši brat doživlja preporod, in to kljub kamikaze brezpilotnim letalom, bojnim robotom in protiletalskim raketam. Zahod zlasti skrbi novi kitajski srednji tank ZTZ-100, ki je lažji, cenejši in bolj digitalen od zahodnih tekmecev.

Zdelo se je, da je vojna v Ukrajini klasične glavne bojne tanke nepreklicno poslala v ropotarnico vojaške zgodovine. Iz Ukrajine so namreč od leta 2022 prihajale podobe uničenih tankovskih kolon. Tudi kletke za obrambo pred droni niso pomagale.

Renesansa srednjih bojnih tankov?

Zdaj pa se presenetljivo vrača podvrsta tanka. Takšna, ki sploh ne bi smela več obstajati: srednji glavni bojni tank. In njegov razvoj vidno pridobiva zagon, piše švicarski medij Aargauer Zeitung.

Kitajska je večje število svojih novih tankov ZTZ-100 predstavila lani septembra na vojaški paradi v Pekingu. Zdaj pa so po svetu zaokrožili posnetki tanka med vajami. Videoposnetki prikazujejo tank, ki izvaja hitre manevre na terenu, in prvič ponujajo vpogled v posadko.

Kako tank prilagoditi boju proti dronom?

Skoraj hkrati je bil na sejmu orožja v Bratislavi na Slovaškem predstavljen novi srednji glavni bojni tank CFL-120 Karpat – skupni projekt češkega proizvajalca orožja CSG, turškega podjetja FNSS in italijanskega podjetja Leonardo. Sporočilo je jasno: obrambna industrija išče alternativne odgovore na revolucijo brezpilotnih letalnikov, ki jo je povzročila vojna v Ukrajini.

Kitajska je ZTZ-100 (v času razvoja so bili znani kot ZTZ-201) prvič javno predstavila na vojaški paradi ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne v Aziji septembra lani. Foto: Guliverimage

Ta revolucija je brutalno razkrila slabosti konvencionalnih glavnih bojnih tankov. Leopard 2, Abrams in Challenger se izkazujejo za preveč ranljive za brezpilotne letalnike kamikaze, pa tudi za sodobno protitankovsko orožje in natančne topniške napade.

Sodobni zahodni glavni bojni tanki so ogromni in težki

Hkrati pa vojna dokazuje tudi, da so močno oklepne platforme za neposredno streljanje nepogrešljive. Mobilna ognjena moč ostaja ključnega pomena za preboje, protinapade in držanje frontne črte.

Težava pa je, da so sodobni zahodni glavni bojni tanki postali ogromni. Današnji standardni tipi tankov tehtajo več kot 65 ton in včasih stanejo več kot 20 milijonov dolarjev (okoli 17,3 milijona evrov) na vozilo. Zaradi tega so prevoz, vzdrževanje in namestitev izjemno težavni. Številni mostovi in ​​železniške proge niso primerni za takšne velikane. K temu je treba dodati ogromne stroške za gorivo in vzdrževanje.

Kitajski odgovor na revolucijo dronov?

Prav tukaj pridejo na vrsto novi srednji bojni tanki. Namesto maksimalnega kompozitnega oklepa se osredotočajo na manjšo težo, visoko mobilnost in aktivne zaščitne sisteme pred raketami in brezpilotnimi letali.

Ruska vojska je februarja 2022 Ukrajino napadla s svojimi tankovskimi enotami, a so Ukrajinci napade ustavili s pomočjo protitankovskih raketometov. Pozneje so v boju proti tankom in drugim oklepnikom vse večjo vlogo igrali droni. Na fotografiji: uničeni ruski tanki na začetku ruske invazije na Ukrajino leta 2022. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Kitajski ZTZ-100 se zdi še posebej ambiciozen. Ta novi tank četrte generacije naj bi tehtal le od 35 do 45 ton in združuje brezpilotno kupolo s posadko, ki je popolnoma zaščitena znotraj trupa, kar je nedvomno navdihnjeno z (neuspešno) rusko zasnovo T-14 Armata.

Kitajski tank kot digitalno bojno središče?

Po podatkih nemške tehnološke spletne strani ES&T ima tank 360-stopinjske radarske senzorje, aktivne obrambne sisteme proti brezpilotnim letalom in čelade z obogateno resničnostjo za posadko. ZTZ-100 je zasnovan manj kot klasični jekleni velikan in bolj kot digitalno omrežno bojno središče.

Presenetljiva je tudi vrnitev manjših kalibrov. Medtem ko zahodni glavni bojni tanki večinoma uporabljajo 120-milimetrske topove, se Kitajska zanaša na lažji 105-milimetrski top. Sodobno strelivo naj bi doseglo primerljivo prodorno moč. Prednost: manjša teža in večja mobilnost.

Drug dejavnik je cena. Ocene kažejo, da bi lahko serijska proizvodnja ZTZ-100 stala približno šest milijonov dolarjev (5,2 milijona evrov), kar je bistveno manj, kot stanejo sodobni zahodni glavni bojni tanki, da ne govorimo o prihodnjih visokotehnoloških modelih, kot sta Abrams X ali Leopard 3.

Evropski odgovori na kitajske eksperimente

Čeprav se zdi, da imajo Kitajci trenutno prednost, Evropa že dolgo eksperimentira s podobnimi koncepti. Rheinmetall je Lynx 120, ki temelji na pehotnem bojnem vozilo (IFV) KF41, prvič predstavil pred štirimi leti.

Razvoj kitajskih tankov do ZTZ-100:

Lahki tank CV90120 podjetja BAE Systems Hägglunds prav tako temelji na preizkušeni zasnovi pehotnega bojnega vozila, ki ga med drugim uporablja tudi švicarska vojska.

Novi češko-turško-italijanski srednji bojni tank Karpat pa združuje težo od 35 do 40 ton s 120-milimetrskim topom ter sodobnimi zaščitnimi sistemi pred brezpilotnimi letali in protitankovskim orožjem.

Šibke točke srednjih bojnih tankov?

Prednosti takšnih vozil so očitne: lažje jih je prevažati, zahtevajo manj logistike in lahko delujejo tudi tam, kjer težki glavni bojni tanki presežejo infrastrukturne omejitve (npr. koliko teže zdrži posamezni most). Zdijo se še posebej privlačna za manjše države ali vojske z omejenim proračunom.

Še vedno ostaja uganka, kaj bi se zgodilo, če bi se na bojišču neposredno spopadla težki tank z močnim oklepom in 120-milimetrskim topom, kot je nemški leopard (na fotografiji), in srednji bojni tank, kot je kitajski ZTZ-100. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Vendar pa oblikovalci te prednosti kupujejo z velikim tveganjem. Manjša teža neizogibno pomeni manj oklepa, kar tanke vrže iz ravnovesja svete triade ognjene moči, odpornosti in gibljivosti. Srednji glavni bojni tanki so zato močno odvisni od aktivnih zaščitnih sistemov, senzorjev in digitalnega omrežja.

Kdo bi zmagal v neposrednem spopadu težkega in srednjega bojnega tanka?

Če ta vozila odpovejo ali so preobremenjena, se ranljivost hitro poveča. Poleg tega ostaja nejasno, ali lahko lažja vozila prevladajo v neposrednem boju proti težkim glavnim bojnim tankom, kar na splošno sproža vprašanja o ustrezni operativni doktrini.

Ameriški program M10 Booker je nedavno pokazal, kako težko je najti to ravnovesje. Vozilo je bilo prvotno namenjeno kot lahek in gibljiv tank za ognjeno podporo. Na koncu je Booker tehtal skoraj 40 ton, ne da bi dosegel zaščito ali ognjeno moč pravega glavnega bojnega tanka. Ameriška vojska je zato projekt pred enim letom ustavila, še piše Aargauer Zeitung.