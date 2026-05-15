Avtorji:
Na. R., STA

nadzor živalski vrt ZDA Kitajska panda

Petek, 15. 5. 2026, 13.15

Kitajski pandi pred odhodom v ZDA še na zmenek na slepo

panda, Kitajska, ZDA, diplomacija | Živalski vrt v Atlanti je v izjavi izrazil navdušenje, da bodo lahko gostili orjaški pandi v sklopu nadaljnjih prizadevanj za ohranjanje in raziskovanje skupaj s Kitajskim združenjem za ohranjanje prostoživečih živali.

Živalski vrt v Atlanti je v izjavi izrazil navdušenje, da bodo lahko gostili orjaški pandi v sklopu nadaljnjih prizadevanj za ohranjanje in raziskovanje skupaj s Kitajskim združenjem za ohranjanje prostoživečih živali.

Pandi Ping Ping in Fu Shuang, ki se še nikoli doslej nista srečali, se pripravljata na svoj prvi zmenek, preden bosta zapustili Kitajsko in se odpravili na dolgo potovanje v svoj novi dom v ameriškem mestu Atlanta, kjer bosta zaživela kot par, poroča ameriška televizija NBC News.

Pandi Ping Ping in Fu Shuang se pripravljata na skoraj 13.000 kilometrov dolgo potovanje proti Atlanti. Na pot se bosta odpravili iz Chengduja v jugozahodni kitajski provinci Sečuan, kjer trenutno domujeta. A še pred tem ju čaka zmenek na slepo.

Samec Ping Ping rad je bambus, Fu Shuang, katere ime v kitajščini pomeni dvojna sreča, pa je igriva, toda nekoliko sramežljiva, še navaja NBC News. Rada tudi grizlja jabolka. Medvedji par se bo sčasoma preselil v drugo zavetišče za pande na jugu Kitajske, preden se bo podal na pot v ZDA.

Datuma njunega potovanja še niso objavili, pandi pa bodo v Atlanto poslali v okviru novega desetletnega sporazuma o ohranjanju narave, ki je bil napovedan še pred obiskom predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem, ki se je zaključil danes.

Živalski vrt je že v preteklosti gostil par pand - Lun Lun in Yang Yang sta leta 1999 postala njegovi glavni atrakciji. V Atlanti sta živela 25 let in v času bivanja v živalskem vrtu imela sedem mladičev, a sta se leta 2024 vrnila na Kitajsko. Istega leta so v San Diego v Kaliforniji poslali dve orjaški pandi, štiri mesece pozneje pa je v živalski vrt v Washingtonu prispel še en par, Bao Li in Qing Bao.

Kitajska, edina država, kjer orjaške pande živijo v divjini, strogo nadzoruje njihovo pošiljanje v tujino. Peking v okviru t. i. panda diplomacije prijateljskim državam pogosto posoja pande, vendar ohranja lastništvo živali, vključno z vsemi mladiči, ki se skotijo.

 
