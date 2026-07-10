Kitajska je danes prvič uspešno izvedla vrnitev nosilne orbitalne rakete, poroča kitajska tiskovna agencija Xinhua. Gre za velik napredek v kitajskih prizadevanjih za razvoj raketnih sistemov ponovne uporabe. Kitajska se je s tem pridružila ZDA, ki je sposobna na Zemljo vrniti nosilno raketo in jo večkrat uporabiti.

Raketa Long March 10B je danes vzletela s komercialnega vesoljskega izstrelitvenega območja na kitajskem otoku Hainan ter izstrelila satelit na predvideno orbito. Približno šest minut zatem, ko se je nosilna raketa ločila od zgornjega dela rakete, se je navpično spustila proti morski ploščadi, kjer jo je ustavila mreža sistema za zajemanje.

Pomemben preboj

Orbitalne nosilne rakete so sicer zasnovane za izstrelitev plovil ali tovora, kot so denimo sateliti, v Zemljino orbito. Xinhua je dosežek označila za pomemben preboj, povzema nemška tiskovna agencija DPA.

Foto: Reuters

Kitajski razvijalci metode so se odločili za alternativo tisti, ki jo uporabljajo že obstoječi ponudniki, kot je denimo ameriško podjetje SpaceX Elona Muska, navaja nemški Deutsche Welle. Slednje pristajajo samostojno na raztegljivih nogah, kitajska raketa pa uporablja štiri kavlje, s katerimi se ujame v mrežo.

Nosilna raketa se je vrnila s pomočjo sistema na osnovi kablov

SpaceX je oktobra 2024 med petim poskusnim poletom megarakete Starship V3 prvič ujelo nosilno raketo. Prvič na svetu se je zdaj zgodilo, da se je nosilna raketa vrnila s pomočjo sistema na osnovi kablov, še navaja DPA.

Foto: Reuters

Kitajska že skoraj desetletje vlaga v razvoj tehnologije za ponovno uporabo raket, s čimer želi zmanjšati stroške izstrelitev in podpreti svoja hitro rastoča komercialna satelitska omrežja. Raketa Long March 10B je del širše družine raket, ki jih Kitajska razvija za načrtovane misije s človeško posadko na Luni pred letom 2030.