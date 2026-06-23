Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je sporočil, da bo država v celoti izkoristila svoj položaj jedrske sile in da je to edini način za spopadanje z nepredvidljivimi in kompleksnimi svetovnimi varnostnimi razmerami, poroča državna tiskovna agencija KCNA.

"Nepredstavljivi, ​​osupljivi incidenti in dogodki se dogajajo zaradi 'banditskega' pohlepa hegemonskih sil, zaradi česar so konflikti po vsem svetu vse bolj nasilni," je dejal Kim Džong Un, ki je za vse hujše prelivanje krvi v Evropi in na Bližnjem vzhodu okrivil Združene države Amerike.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un se je v Pjongjangu udeležil drugega plenarnega zasedanja devetega centralnega komiteja Delavske partije Koreje. Foto: Reuters

Kim je Združene države Amerike in Južno Korejo obtožil, da z nenehnim napredovanjem skupnega jedrskega položaja, katerega edini namen je, kot je dejal, napad na Severno Korejo, zaostrujeta varnostne razmere na Korejskem polotoku.

"Nenehno širjenje in krepitev jedrskih sil ter polna uporaba jedrskega položaja je najbolj pravilen in edini način za aktivno in samozavestno spopadanje z nepredvidljivimi mednarodnimi vojaško-političnimi razmerami, ki so postale pogosto zapletene," je še poročala KCNA.

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Kim je odredil tudi okrepitev konvencionalnega orožja in pospešitev gradnje desettisočtonske strateške križarke z vodenimi raketami.

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