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Avtor:
D.K.

Torek,
9. 6. 2026,
16.52

Osveženo pred

11 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Španija delodajalci odpuščanja sodišče delavec logistika delo registracija prihoda

Torek, 9. 6. 2026, 16.52

11 minut

Ker je v službo prihajala prezgodaj, so jo odpustili. Sodišče pritrdilo delodajalcu.

Avtor:
D.K.

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Registracija prihoda na delovno mesto | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

V Španiji je zaposlena v logističnem podjetju izgubila službo, ker je na delo prihajala precej pred začetkom izmene. Čeprav je trdila, da je s tem pokazala zavzetost za podjetje, je sodišče pritrdilo delodajalcu.

Včasih prezgodnji prihod na delo ni znak marljivosti, ampak kršitev pravil. To je v nenavadnem primeru iz Alicanteja v Španiji presodilo tamkajšnje sodišče, ki je potrdilo izredno odpoved 22-letni delavki logističnega podjetja, piše nemški medij Focus. O primeru so poročali tudi številni španski mediji.

Zaposlena je imela v pogodbi določeno, da se njena izmena začne ob 7.30. Njena naloga je bila preverjanje transportnih in dostavnih razporedov, ki so bili pripravljeni dan prej. Po navedbah delodajalca pred začetkom izmene zanjo ni bilo predvidenih delovnih nalog. Vendar težava ni bila v tem, da je na delo prišla prezgodaj, temveč v tem, da se je v pisarni znašla sama in ni mogla opravljati svojih dolžnosti, saj preostali sodelavci še niso začeli dela. Podjetje jo je večkrat opozorilo, da se mora držati ustaljenega urnika in prenehati prihajati, ko "ni kaj početi", vendar je zaposlena vztrajala pri svojem vedenju. Več mesecev je v službo prihajala že med 6.45 in 7. uro. Delodajalec jo je najprej ustno opozoril, pozneje pa ji je izdal še pisni opomin. Ker svojega ravnanja ni spremenila, ji je podjetje odpovedalo pogodbo o zaposlitvi. Brez odpovednega roka.

Sodišče odpoved razglasilo za utemeljeno

Mlada Španka se je nato obrnila na sodišče. Trdila je, da je s prezgodnjim prihajanjem želela pokazati predanost podjetju in da je imela veliko dela. Po njenem mnenju je šlo za prizadevnost, ne za kršitev delovnih obveznosti.

Sodišče temu ni sledilo. Ključno po presoji sodnikov ni bilo vprašanje, ali je bila delavka točna oziroma celo prezgodnja, temveč to, da je kljub jasnim navodilom delodajalca vztrajno kršila interna pravila. Sodišče je ocenilo, da je s tem motila notranji red v podjetju in ignorirala opozorila delodajalca.

Po poročanju Focusa so sodniki ravnanje označili kot hujšo kršitev zaradi neposlušnosti, nelojalnosti in zlorabe zaupanja. Delavka naj bi v prostore podjetja vstopala brez dodeljenih nalog, čeprav ji je bilo pojasnjeno, da pred začetkom izmene tam nima delovnih obveznosti.

Neposlušnost in kršitev delovne discipline

V postopku naj bi imela pomembno vlogo tudi vprašanja glede evidentiranja delovnega časa. Prav to je po oceni pravnih strokovnjakov bistvena razlika med primerom, ko zaposleni zgolj pride prej in denimo počaka v prostoru za odmor, ter primerom, ko se predčasno evidentira kot prisoten oziroma ustvarja vtis, da že opravlja delo.

Sodišče je odpoved potrdilo na podlagi določb španskega delovnega prava, ki med razlogi za izredno odpoved predvideva tudi neposlušnost delavca in hujše kršitve delovne discipline.

Primer ne pomeni, da je lahko vsak prezgodnji prihod na delo sam po sebi razlog za odpoved. Po presoji sodišča je bilo odločilno to, da je delavka ponavljala ravnanje, čeprav jo je delodajalec na to izrecno opozoril, in da je s tem omajala zaupanje delodajalca.

Španija delodajalci odpuščanja sodišče delavec logistika delo registracija prihoda
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