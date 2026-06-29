"Kdo pravi, da se bo vojna v Ukrajini sploh kdaj končala?"

Položaj Rusije v ukrajinski vojni se slabša in Evropa upa na pogajanja. Toda po mnenju nemškega varnostnega strokovnjaka Hendrika Remmla trenutno ni veliko kazalnikov za premirje. Prepričan je, da ni nujno, da se bo vojna v Ukrajini hitro končala. Konflikt lahko po njegovem mnenju traja tudi desetletja.

Hendrik Remmel je stotnik nemške vojske in vojaški analitik na Nemškem inštitutu za obrambne in strateške študije (GIDS) v Hamburgu, možganskem trustu nemških oboroženih sil. V intervjuju za švicarski spletni medij Schweiz Heute, ki je del medijske skupine CH Media, je pojasnil trenutno stanje na bojišču in kaj se lahko zgodi v prihodnosti.

Ukrajinci plačujejo ameriško zmoto s svojo krvjo?

Glede ameriške vojne proti Iranu je povedal, da je bila to zmotna odločitev, ki jo Ukrajinci plačujejo s krvjo. Zaradi vojne proti Iranu Ukrajini primanjkuje prestreznih raket Patriot, kar Rusi izkoriščajo z raketnimi napadi na Ukrajino.

Po drugi strani pa je tudi Rusija zaradi vojne proti Iranu v strateško slabšem položaju. ZDA so se namreč v veliki meri umaknile iz pogajanj z Rusijo o vojni v Ukrajini. Rusija tako izgublja svoj položaj domnevne velesile, ki se o usodi Ukrajine pogaja skupaj z ZDA. Američani pravijo, da jih ukrajinska vojna ne zanima več in da bi jo morali Evropejci rešiti sami, pravi Remmel.

Ameriška diplomatska degradacija Rusije?

Toda pogajanja z evropskimi srednjimi silami so ravno tisto, česar Putin noče. Putin se namreč vidi na ravni Kitajske in ZDA, pojasnjuje Remmel in dodaja, da so Američani v trenutku, ko so svojo diplomatsko pozornost preusmerili z vojne v Ukrajini, diplomatsko Rusijo degradirali nazaj na srednjo silo. Tudi če se iranska vojna zdaj konča, je to hud udarec za Ukrajince vojaško in za Ruse diplomatsko.

ZDA so se v veliki meri umaknile iz pogajanj z Rusijo o vojni v Ukrajini. Rusija tako izgublja svoj položaj domnevne velesile, ki se o usodi Ukrajine pogaja skupaj z ZDA. Foto: Guliverimage

Remmel ugotavlja, da je bila leta 2025 Rusija s svojo strategijo izčrpavanja bistveno uspešnejša kot danes. Vojaško in gospodarsko Rusija ni bila pod tako močnim pritiskom in je imela diplomatski zagon zaradi Washingtona, ki je v veliki meri sprejel rusko vizijo za konec vojne.

Rusija izgublja več vojakov, kot jih lahko rekrutira

Danes so razmere drugačne v vseh treh dimenzijah. Rusija trenutno izgublja več vojakov, kot jih lahko rekrutira, se spopada z gospodarskimi težavami in se zdi oslabljena tako doma kot v mednarodni skupnosti.

Obenem Remmel opozarja, da so ruske oborožene sile v štirih letih vojne pokazale zelo visoko stopnjo prilagodljivosti. Svoje doktrine so večkrat prilagodile. Čeprav svojih načel niso povsem opustile, so se okoliščinam prilagodile tako, da so bile uspešne.

Ruska vojna nizke intenzivnosti?

Zdaj so Rusi izgubili strateško pobudo. Ne le vojaško, ampak – in to je ključna točka – tudi ekonomsko in diplomatsko. Zato Rusi ne morejo nadaljevati te vojne kot prej, s frontalnimi napadi, taktičnimi infiltracijskimi taktikami, visoko stopnjo streljanja in sprejemanjem zelo visokih žrtev.

Rusi lahko to vojno nadaljujejo z manjšo intenzivnostjo in dalj časa, in sicer tako, da branijo ozemlje, ki so ga do zdaj zavzeli v Ukrajini. Remmel pojasnjuje, da je trenutno edini vzvod, ki ga imajo Rusi, teroriziranje ukrajinskega prebivalstva z orožjem dolgega dosega.

"Rusija krvavi iz odprte arterije"

To deluje vse bolje, ker Ukrajincem zmanjkuje ustreznih protiletalskih raket. Poleg tega Rusija povečuje proizvodnjo ruskih raket, kot sta iskander in kinžal. Toda v osnovi je takšna kampanja znak vojaške šibkosti. Čas je na strani Ukrajine – če Rusi ne najdejo nove rešitve. Je pa Remmel prepričan, da Rusi trenutno mrzlično iščejo rešitev, ki trenutnega zagona ne bo povsem preobrnila v korist Ukrajine.

"Slikovito povedano, Rusi so zdaj v vojaški fazi, kjer so pacient, ki krvavi iz odprte arterije. Na jugu Ukrajinci ogrožajo rusko prevlado na Krimu. Rusi pa trenutno iščejo način, kako prevezati to odprto arterijo."

Vojna, ki bo trajala desetletja?

Kljub temu nemški vojaški strokovnjak ne predvideva, da se bo vojna v Ukrajini kmalu končala: "V vsakem scenariju, ki ne vključuje nadaljevanja vojne, ima Rusija trenutno več izgubiti kot pridobiti. To pomeni, da bo Putin verjetno nadaljeval vojno."

Ukrajinci le z motenjem ruskih oskrbovalnih poti do Krima ne bodo mogli zavzeti polotoka oziroma doseči sesutja ruske fronte. Ukrajinski vojski namreč primanjkuje vojakov za obsežne kopenske operacije. Foto: Guliverimage

Na novinarsko vprašanje, ali se vojna v Ukrajini enkrat le mora končati, je Remmel odgovoril: "Ali se mora? Lahko bi trajala tudi desetletja. Za to obstaja veliko zgodovinskih primerov. Dokler bo Putin imel možnost doseči svoje strateške cilje na bojišču, tudi če ne bo imel nadzora, bo nadaljeval to vojno. Ruska družba je zdaj indoktrinirana s Putinovim avtoritarnim režimom in usmerjena v sistemski konflikt z Zahodom."

Kdaj se bo končal konflikt med Rusijo in Zahodom?

"Putin in njegova predsedniška administracija bi lahko v bližnji prihodnosti sklenila, da trenutnih strateških ciljev ni več mogoče doseči z vojaškimi sredstvi, in bi se zato Putin strinjal s prekinitvijo ognja. Zavedal bi se, da Zahod prenehanje sovražnosti povezuje z mirom. Za Rusijo pa premor v bojih preprosto pomeni priložnost, da ponovno sestavi svoje oborožene sile, da bi lahko ponovno napadla. Ta proces moramo razumeti. Sistemski konflikt z demokratičnim Zahodom, h kateremu se je Ruska federacija skoraj v celoti zavezala, se bo končal šele, ko se bo zgodila temeljna politična in kulturna preobrazba znotraj Ruske federacije."

Remmel je prepričan, da lahko Ukrajinci učinkovito branijo preostali del Donbasa vzdolž reke Oskil z mestnim obrambnim pasom in zdaj zelo dobro utrjenimi položaji. Rusi trenutno nimajo načina, da bi obkolili ta obrambni pas, kaj šele, da bi ga zavzeli v frontalnem napadu.

Ukrajinci preslabotni, da bi dosegli sesutje ruske obrambne črte?

Po drugi strani pa Ukrajinci le z motenjem ruskih oskrbovalnih poti do Krima ne bodo mogli zavzeti polotoka oziroma doseči sesutja ruske fronte. "Ker Ukrajinci, tako kot Rusi, nimajo usposobljenega osebja in opreme za izvajanje obsežnih operacij, tj. mobilnega bojevanja. Zid brezpilotnih letal vzdolž frontne črte škoduje obema stranema."

Remmel meni, da je Evropejcem postalo v zadnjih letih bolj jasno, da je usoda Evrope v veliki meri odvisna od izida vojne v Ukrajini. Vendar vojne še vedno ne sprejemamo kot del naše realnosti in še vedno nismo dojeli visoke cene naše svobode.

"Dokler ne bo splošnega soglasja, da je treba evropsko varnost organizirati proti Rusiji, ne z Rusijo, ne bomo mogli doseči potrebne hitrosti pri naši strateški preusmeritvi," je še dejal Remmel v intervjuju za Schweiz Heute.