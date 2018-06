Kateri kraji ponujajo življenje ob svetovnih plažah za nizko ceno

Imeti domovanje ob morju in na lokaciji, ki te vsak dan znova navduši z razgledi in galebi, se zdi kot pravljica. A nekaj lokacij po svetu ponuja vse to in poleg tega še veliko bolj ugodno življenje kot v mestnih predelih. Tuji medij Forbes predstavlja svetovne destinacije, ki ponujajo idilične življenjske standarde in ob tem ne postavljajo vrtoglavih cen.

Kraj Carvoeiro ob plaži Algarve, Portugalska



Carvoeiro velja za skriti biser starega dela Evrope in najprivlačnejšo lokacijo na svetu, ki privablja vse tiste, ki na potovanjih radi uživajo v avtentičnosti krajev. Portugalska naj bi s tem krajem postala pravi biser evropskih držav. Narava Carvoeira ponuja razgibanost površja z naravnimi skalnatimi površinami in stabilnim sončnim vremenom, ki se skozi leto ne spreminja dosti. Vse skupaj začini še bogata zgodovina in dobro vino, po katerem je kraj tudi znan. Življenje je dostopno po zelo ugodnih cenah in zato primerno za tiste, ki si želijo samostojno ustvariti življenje. Mesečno naj bi življenje po normalnih standardih prišlo dobrih tisoč evrov na osebo, kjer je zajeto vse od stroškov bivanja, transporta, telefona, razvedrila, hrane in najema stanovanja.

Foto: Reuters

Kraj El Poblando v mestu Medellin, Španija



Medellin velja za mesto z bogato kulturo in lahkotnim življenjskim ritmom, ki ga tamkajšnji prebivalci začinijo še z dobro modo, prijaznostjo in odprtostjo tujcem. S krajem El Poblando ponuja udobno življenje, ki na osebo mesečno stane okoli tisočaka in pol evrov. V to je vštet najem stanovanja, mestni transport, stroški za vodo, elektriko in plin, telefon, razvedrila in živila.

Foto: Wikipedia

Las Terrenas, Dominikanska Republika



Za mesečno življenje v sončni Dominikanski Republiki boste odšteli tisoč evrov na osebo. Dajatve vključujejo javni prevoz, najem bivališča, stroške vode, plina in elektrike, telefon, internet in kabelsko televizijo, prav tako pa tudi živilske potrebe in razvedrila. Medtem ko Dominikanska Republika velja za priljubljeno, a hkrati drago turistično destinacijo, kraj Las Terrenas velja za cenejši in dostopnejši kraj, ki privablja obiskovalce iz vseh svetovnih regij.

Foto: Reuters

Vasica Santa Familia v kraju Cayo, Belize



Življenje v mirni vasici obiskovalce vrne v preprosti utrip življenja. S svojo prijaznostjo radi sprejmejo nove prebivalce, saj so dobri sosedski odnosi ključ do lepega življenja v Santa Familii. Cayo s svojim podnebjem poskrbi za prostrane razglede, svež morski zrak in rastlinsko bogato pokrajino, kjer ne manjka vročega sonca. Kraj velja za pravi raj na Zemlji, kjer se hitri tempo življenja ustavi, saj so tudi ceste netlakovane in internet ne ponuja dobre povezave. Za mesečno življenje posameznik odšteje okoli tisoč evrov, v kar je zajet transport, najem stanovanja, hrana in zabava, stroški bivanja in uporaba elektronskih naprav.

Foto: Reuters

Chiang Mai, Tajska



Mesto Chiang Mai velja za okolje z bogato tradicijo in svojstveno kulturno dediščino. Znani so po svojih čudovitih in prostranih plažah ter dobrih zdravstvenih pogojih, saj so tamkajšnji prebivalci deležni dobre zdravstvene nege in zdravljenja. V mesto, ki ga obdajajo stari mestni zidovi, boste za mesečno življenje odšteli dobrih 800 evrov in za slabih 20 evrov dobili za zdravstveno oskrbo tudi angleško govorečega zdravnika.

Foto: Reuters

Barcelona, Španija



Barcelona predstavlja biser Španije ne samo za nogometne navdušence, temveč tudi tiste, ki si želijo ujeti utrip lahkotnega španskega utripa življenja, ki navdušuje z zgodovino in arhitekturo iz predrimskih časov. Mesto ne ponuja zgolj življenja ob morju, temveč tudi bogato kulturno življenje, saj je Barcelona znana po velikem številu galerij, gledališč, muzejev, pa tudi po možnostih za dobro nakupovanje in gurmanske užitke. Za mesečno bivanje in življenje boste odšteli slabih 1,400 evrov, v kar je zajet najem bivališča, stroški bivanja in uporaba tehnologije, zabava, nakup osnovnih življenjskih potrebščin in uporaba javnega prometa.

Foto: Reuters

Granada, Nicaragua



Nicaragua velja za čudovito državo ob Pacifiškem oceanu, ki ponuja življenje ob morskih plažah, ki se razprostirajo v vse smeri ter so dobro izkoriščene tudi z arhitekturo. Granada velja še za dokaj neodkrit kraj, zato ni prenasičen s turističnim obiskom in posledično ponuja cenejše življenje. Poleg morskega življenja slovi po znamenitih katedralah, ki so obarvane v rumeno in belo barvo. Za življenje boste ošteli tisoč evrov, kar zaobjema transport, najem bivališča in stroške bivanja, internet, telefon in kabelsko televizijo, prehrano in zabavo.

Foto: Reuters

Kota Kinabalu, Malaysian Borneo



Kota Kinabalu je mirno azijsko mesto v Maleziji. Mesto je majhno, zaradi česar se lahko po dnevnih opravkih ljudje odpravijo kar peš. Lokacija ponuja življenje ob morju, ki si ga domačini popestrijo z potapljanjem, raziskovanjem skritih kotičkov plaž in naravnim življenjskim slogom, ki je z dobrimi 700 evri mesečnih odhodkov tudi zelo cenovno dostopen. V ceno je všteta mesečna najemnina s stroški, uporaba tehnologije, zabava in prehrana, pa tudi javni prevoz.

Foto: Reuters