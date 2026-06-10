Katastrofa v raju za ribiče: umrle so čisto vse ribe

Umetno jezero San Carlos, ki velja za eno najbolj priljubljenih lokacij za ribolov in športne aktivnosti v ameriški zvezni državi Arizoni, so pristojne oblasti prejšnji konec tedna zaprle za vse obiskovalce. Razlog je morbiden: umrlo je namreč sto odstotkov populacije rib v jezeru, njihovo razkrajanje pa zdaj predstavlja veliko tveganje za zdravje ljudi. Množičen pogin rib v jezeru San Carlos se ni zgodil prvič.

Jezero je bilo že 20-krat skoraj prazno

Zdaj že skoraj sto let staro umetno jezero – nastalo je po koncu gradnje jezu Coolidge na reki Gila v ameriški zvezni državi Arizoni leta 1928 – so skozi njegovo celo zgodovino zaznamovale množične smrti ribjih populacij, ki so jih povzročala občasna drastična znižanja gladine jezera.

V uradu San Carlosa za prostoživeče živali in aktivnosti na prostem, ki bdi nad jezerom in njegovo okolico, so jezero San Carlos v preteklosti že večkrat označili za raj za ribiče oziroma ribolov. Foto: Urad San Carlosa za prostoživeče živali in aktivnosti na prostem

Jezero San Carlos se namreč nahaja v sušni Arizoni, voda iz jezera pa se pogosto uporablja za namakanje kmetijskih površin. V izredno sušnih razmerah je bilo jezero v preteklosti že skoraj izpraznjeno – to se je zgodilo najmanj dvajsetkrat –, povsem napolnjeno pa je bilo samo trikrat.

Raj za ribiče

V uradu San Carlosa za prostoživeče živali in aktivnosti na prostem, ki bdi nad jezerom in njegovo okolico, so jezero San Carlos v preteklosti že večkrat označili za raj za ribiče oziroma ribolov.

V jezeru je, ko ni ekstremnih dogodkov, namreč stalno prisotna velika populacija rib, kot so velikousti brancin, črni krap, ploščati som. V jezeru so tudi ujeli nekatere rekordne primerke naštetih rib v zvezni državi Arizoni.

Širjenje ribje populacije v jezeru San Carlos Foto: Urad San Carlosa za prostoživeče živali in aktivnosti na prostem

Žal je do enega od ekstremnih dogodkov prišlo v zadnjih tednih, so pred dnevi na družbenem omrežju Facebook sporočili v uradu San Carlosa za prostoživeče živali in aktivnosti na prostem.

Jezero je zaprto za javnost

5. junija so javnost tako obvestili (vir), da je jezero San Carlos do nadaljnjega zaprto za javnost. Razlog je množičen pogin rib.

"Nedavne sušne razmere so v kombinaciji z izpusti vode iz jezu povzročile velik pogin rib, ki je prizadel sto odstotkov ribje populacije v jezeru. Razkrajajoče ribe lahko predstavljajo zdravstveno tveganje za posameznike, ki vstopijo na območje ali poskušajo loviti ribe," so opozorili in poudarili, da so vse aktivnosti na jezeru, še posebej tiste, povezane z ribolovom oziroma odvzemom rib iz jezera, do nadaljnjega prepovedane.

Po družbenih omrežjih so medtem že zaokrožile fotografije z obrežja jezera San Carlos, ki prikazujejo na tisoče poginulih rib in zelo nizko gladino vode:

DEAD LAKE: San Carlos Lake closed after a massive fish kill has hit 100% of the population. Now officials are concerned about the health hazard from thousands of corpses left on the surface, blaming drought and dam releases for the fish kill. @FOX10Phoenix

📷: Dewey Wesley Jr. pic.twitter.com/FQUh1TUItY — Trenton Hooker (@trentonhooker) June 5, 2026

Ribe pobijajo suša, prevelike populacije in alge

Takšen prizor na jezeru San Carlos sicer ni nov. Pristojne oblasti v Arizoni namreč že leta ugotavljajo vzroke za množične pogine rib v akumulacijskih jezerih. Enotnega pojasnila za dogajanje ni, najverjetneje pa gre za kombinacijo več različnih dejavnikov.

Populacija velikih rib v jezeru San Carlos se lahko tako občasno namnoži nad vsemi pričakovanji, ko začne gladina jezera zaradi suše ali odpiranja jezu Coolidge upadati, pa te ribe tako rekoč nimajo več življenjskega prostora, začne pa se nižati tudi koncentracija kisika v jezerski vodi.

Katastrofalne pogine rib v jezeru San Carlos lahko povzroči tudi odtekanje gnojil v jezersko vodo, kar povzroči obilno cvetenje alg, ki prav tako znižuje ravni kisika v vodi, kar vodi v smrt ribje populacije. Nazadnje je jezero San Carlos zelo "cvetelo" leta 2017:

Foto: Urad San Carlosa za prostoživeče živali in aktivnosti na prostem

Nekatere alge vrste alg – tako imenovane zlate alge – po ugotovitvah komisije za divjad in ribe v ameriški zvezni državi Arizoni celo proizvajajo snovi, ki so za ribe v jezeru izredno strupene, kar lahko vodi do množičnih poginov.

Novinar lokalnega medija Gila Herald Jon Johnson je 7. junija medtem zapisal, da se takšni apokaliptični dogodki na jezeru San Carlos dogajajo zato, ker umetno jezero preprosto ni bilo zgrajeno z mislijo na to, da bo nekoč predstavljalo življenjski prostor za živali.