Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Torek,
14. 4. 2026,
8.28

1 ura, 25 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Torek, 14. 4. 2026, 8.28

1 ura, 25 minut

Katastrofa v dolini Neretve: že tako ogrožen svet uničil še ogromen požar

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16
Dolina reke Neretve | Trenutno še ni znano, ali je bil požar podtaknjen ali ne.  | Foto FB/Javna Vatrogasna Postrojba Metković

Trenutno še ni znano, ali je bil požar podtaknjen ali ne. 

Foto: FB/Javna Vatrogasna Postrojba Metković

V dolini reke Neretve je v ponedeljek popoldne izbruhnil požar v močvirju in zajel več deset hektarjev grmovja v zaščitenem ornitološkem rezervatu Orepak. Gasilcem je ponoči požar uspelo omejiti, a je po poročanju Slobodne Dalmacije nastala ogromna škoda. Nedostopen teren in močan veter sta oteževala gašenje. Požar so dokončno pogasili danes ob 6. uri zjutraj.

Pripadniki Javne gasilske enote Metković in gasilske enote Kula Norinska so vso noč dežurali na terenu, ob 6. uri zjutraj pa so požar dokončno pogasili.

Obseg škode je ogromen, popolna ocena pa bo mogoča šele po gašenju požara. Policija opravlja preiskavo in preiskuje okoliščine in vzroke požara, ki bodo znani po končani kriminalistični preiskavi. Trenutno tako še ni znano, ali je bil požar podtaknjen ali ne. 

Ekologi prestrašeni: Škoda je neizmerna 

Gre za zaščiten ornitološki rezervat v bližini mesta Vid, nedaleč od Metkovića v spodnjem toku reke Neretve in ob cesti Metković–Vrgorac, na območju delte Neretve. Veliko je približno sto hektarjev in je izjemno pomembno za gnezdenje vodnih ptic. Zaščiteno je od leta 1974, od leta 1993 pa je kot del delte Neretve uvrščeno na Ramsarski seznam mokrišč mednarodnega pomena.

Ekologi in naravovarstveniki opozarjajo, da je škoda po požaru za ptičji svet delte Neretve, ki je že tako resno ogrožen, neizmerna. Obstaja upravičen strah, da bi pogosti požari lahko trajno poškodovali ali celo uničili ta občutljivi ekosistem.

Vsako leto spomladi mokrišče zajamejo požari, ker neodgovorni posamezniki zažigajo trstičje in šaše. Čeprav velja splošno prepričanje, da to počnejo lovci, lokalna lovska združenja takšne obtožbe odločno zanikajo.

živali gasilci Neretva požar
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

