Pogajalci ZDA in Irana so v sredo v posrednih tehničnih pogovorih za končanje konflikta v Dohi v Katarju dosegli pozitiven napredek, je sporočil tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva. Kot je dodal, je naslednji krog pogovorov pričakovati po pogrebu v napadih ubitega iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja.

"Posrednika Katar in Pakistan sta danes v Dohi zaključila ločena srečanja z ameriškimi in iranskimi pogajalci, pri čemer je bil dosežen pozitiven napredek pri vprašanjih, povezanih z memorandumom o soglasju, kar nadgrajuje izsledke vrha ob Luzernskem jezeru," je na omrežju X v sredo zapisal tiskovni predstavnik Majed al Ansari, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Dodal je, da sta se strani dogovorili za nadaljevanje pogovorov v prihodnjem obdobju. Naslednje srečanje bo določeno čim prej po "pogrebnih slovesnostih nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja" Alija Hameneja, ubitega v napadih na Iran.

ZDA in Iran sta 17. junija podpisala memorandum o soglasju, katerega cilj je končati vojno, ki je konec februarja izbruhnila z ameriško-izraelskimi napadi na Iran, ter ponovno odpreti Hormuško ožino. Strani sta nato začeli pogajanja za sklenitev celovitega mirovnega sporazuma, ki bi vključeval tudi iranski jedrski program.

Napredek v pogajanjih je v sredo pozdravil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je zatrdil, da so srečanja v Dohi potekala dobro in da se ZDA in Iran zelo dobro razumeta.