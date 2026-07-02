Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
2. 7. 2026,
7.27

Osveženo pred

59 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,29

Natisni članek

Natisni članek
Iran vojna Bližnji vzhod ZDA Donald Trump

Četrtek, 2. 7. 2026, 7.27

59 minut

Bližnji vzhod

Katar: V posrednih pogovorih med ZDA in Iranom pozitiven napredek

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,29
Donald Trump | Napredek v pogajanjih je pozdravil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je zatrdil, da so srečanja v Dohi potekala dobro in da se ZDA in Iran zelo dobro razumeta. | Foto Reuters

Napredek v pogajanjih je pozdravil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je zatrdil, da so srečanja v Dohi potekala dobro in da se ZDA in Iran zelo dobro razumeta.

Foto: Reuters

Pogajalci ZDA in Irana so v sredo v posrednih tehničnih pogovorih za končanje konflikta v Dohi v Katarju dosegli pozitiven napredek, je sporočil tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva. Kot je dodal, je naslednji krog pogovorov pričakovati po pogrebu v napadih ubitega iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja.

"Posrednika Katar in Pakistan sta danes v Dohi zaključila ločena srečanja z ameriškimi in iranskimi pogajalci, pri čemer je bil dosežen pozitiven napredek pri vprašanjih, povezanih z memorandumom o soglasju, kar nadgrajuje izsledke vrha ob Luzernskem jezeru," je na omrežju X v sredo zapisal tiskovni predstavnik Majed al Ansari, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Dodal je, da sta se strani dogovorili za nadaljevanje pogovorov v prihodnjem obdobju. Naslednje srečanje bo določeno čim prej po "pogrebnih slovesnostih nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja" Alija Hameneja, ubitega v napadih na Iran.

ZDA in Iran sta 17. junija podpisala memorandum o soglasju, katerega cilj je končati vojno, ki je konec februarja izbruhnila z ameriško-izraelskimi napadi na Iran, ter ponovno odpreti Hormuško ožino. Strani sta nato začeli pogajanja za sklenitev celovitega mirovnega sporazuma, ki bi vključeval tudi iranski jedrski program.

Napredek v pogajanjih je v sredo pozdravil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je zatrdil, da so srečanja v Dohi potekala dobro in da se ZDA in Iran zelo dobro razumeta.

Katar, Doha
Novice Kaj se dogaja v Katarju? ZDA in Iran neusklajena.
Hormuška ožina
Novice ZDA in Nemčija s posebno zavezo glede Irana
Hormuška ožina, ladje, tanker, Iran, ZDA
Novice Francija zaradi Hormuške ožine razburila Iran
Iran vojna Bližnji vzhod ZDA Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.