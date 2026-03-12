Kartuzija Pleterje razglašena za kulturni spomenik državnega pomena

Vlada je na pobudo ministrstva za kulturo na današnji seji kartuzijo Pleterje razglasila za kulturni spomenik državnega pomena, so sporočili z ministrstva. Kartuzija Pleterje je pomemben duhovni, kulturni in zgodovinski prostor ter eden najbolj prepoznavnih spomenikov sakralne dediščine v Sloveniji.

Kartuzija Pleterje predstavlja enega najpomembnejših samostanskih kompleksov na Slovenskem in izjemen primer kartuzijanske dediščine v srednji Evropi. Samostan je leta 1407 ustanovil grof Herman II. Celjski, eden najvplivnejših plemičev svojega časa in pomemben umetnostni mecen. Ob dobro ohranjenem delu stare kartuzije z gotsko cerkvijo je bila na prelomu 19. in 20. stoletja zgrajena nova kartuzija, danes pa je Pleterje tudi edina še delujoča kartuzija v Sloveniji.

Kompleks predstavlja kulturnozgodovinsko celoto

"Kartuzija Pleterje je izjemen del naše kulturne dediščine, ki priča o bogati zgodovini, duhovnosti in ustvarjalnosti slovenskega prostora. Z razglasitvijo za kulturni spomenik državnega pomena potrjujemo njeno izjemno vrednost ter krepimo odgovornost države za njeno varovanje in ohranjanje," so v sporočilu za javnost navedli besede ministrice za kulturo Aste Vrečko.

Kot so še zapisali na ministrstvu, kompleks predstavlja izjemno kulturnozgodovinsko celoto, ki združuje arhitekturne, umetnostne in krajinske vrednote ter pomembno priča o večstoletni duhovni in kulturni tradiciji kartuzijanskega reda na Slovenskem.

Z razglasitvijo za kulturni spomenik državnega pomena država dodatno krepi varstvo tega izjemnega območja kulturne dediščine in zagotavlja pogoje za njegovo dolgoročno ohranjanje. Odlok določa obseg spomenika, njegove varovane sestavine in vplivno območje ter vzpostavlja varstveni režim, ki bo omogočal ohranjanje arhitekturnih, krajinskih in zgodovinskih vrednot kartuzije tudi za prihodnje generacije.