Skupina Kansai Helios, katere del je tudi istoimensko slovensko podjetje (nekdanji Helios TBLUS), se je odločila za reorganizacijo svojih dejavnosti v regiji nekdanje Jugoslavije. Tako bodo proizvodnjo arhitekturnih premazov iz podjetja Chromos v Zagrebu postopno preselili v Heliosov kompleks v Količevem pri Domžalah in v srbski Gornji Milanovac.

Skupina v lasti japonske multinacionalke Kansai Paint, ki je Helios od avstrijskega holdinga Ring International prevzela leta 2017, je pred dnevi objavila, da reorganizacija poslovanja v regiji Adria poteka v okviru širše preobrazbe skupine, njen cilj pa je oblikovati učinkovitejšo organizacijo, ki bo bolje pripravljena na prihodnje izzive.

Širjenje proizvodnje

Ob širitvi proizvodnje arhitekturnih premazov so ti procesi postali vse bolj kompleksni, zato so potrebne spremembe za večjo usklajenost proizvodnih, raziskovalno-razvojnih in tehnoloških procesov, so pojasnili.

"Po obdobju močne rasti je proizvodna mreža skupine postala kompleksnejša, kar vpliva na učinkovitost in agilnost. Da bi skupina Kansai Helios ostala konkurenčna, proizvodnjo usmerja v manjše število bolj specializiranih in prilagodljivih lokacij – predvsem v podjetji Kansai Helios Slovenija in Kansai Helios Srbija. Posledično se bo proizvodnja Chromosa preselila na lokaciji slovenskega in srbskega podjetja, kar bo privedlo do postopnega prenehanja proizvodnje v Zagrebu," so medtem v Kansai Helios Slovenija pojasnili za časnik Dnevnik.

Tako bodo v skupini Kansai Helios, ki ima sedež na Dunaju, s ciljem oblikovanja bolj poenotene in komplementarne strukture postopoma, v teku naslednjih nekaj let, opustili proizvodnjo arhitekturnih premazov v zagrebški družbi Chromos boje i lakovi ter jo preselili v Količevo pri Domžalah in v Gornji Milanovac v Srbiji.

Heliosova lokacija v Količevem bo tako še naprej igrala bistveno vlogo kot proizvodna in razvojna lokacija, srbska tovarna pa bo še okrepila svojo vlogo proizvodne lokacije.

Ugodnejši pogoji Hrvaške

Na Hrvaškem bo medtem skupina v prihodnje prisotna skozi prodajno podjetje Kansai Helios Croatia.

Kot so opozorili v Dnevniku, je ta odločitev na Hrvaškem dvignila veliko prahu, saj po 106 letih delovanja v zgodovino odhaja nekdanji hrvaški industrijski velikan.

Odločitev japonskih lastnikov Heliosa se dogaja v času, ko iz gospodarstva in dela politike, tudi trenutne vladajoče koalicije, prihajajo opozorila, da se je slovensko poslovno okolje v zadnjih letih izrazito poslabšalo in da Hrvaška s svojimi ugodnejšimi pogoji poslovanja postaja vse bolj zanimiva za slovenska podjetja. Ta sodeč po anketah Gospodarske zbornice Slovenije v vse večji meri razmišljajo o selitvi dejavnosti v južno slovensko sosedo.