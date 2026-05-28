Evropa mora k pogovorom z Rusijo pristopiti enotno, je danes ob prihodu na neformalno zasedanje zunanjih ministrov EU na Cipru povedala visoka zunanjepolitična predstavnica unije Kaja Kallas. Posvarila je, da se EU ne sme ujeti v past Moskve, ki si želi, da bi članice namesto o vsebini pogajanj razpravljale o tem, kdo se bo pogajal z njo.

"Mislim, da nas želi Rusija ujeti v past, da bi razpravljali o tem, kdo se bo pogajal z njimi. Že izbirajo, kdo je primeren in kdo ne. Ne ujemimo se v to past. Pogajanja so vedno timsko delo," je povedala Kallas.

Kallas: Moramo biti enotni

"Moramo biti enotni. Zelo pomembno sporočilo je, da moramo delati skupaj kot Evropa, ne ločeno kot posamezne članice, saj smo vsak posebej veliko šibkejši kot vsi skupaj," je še poudarila.

Po njenih besedah se je treba torej osredotočiti na vsebino pogajanj namesto na to, kdo se bo v imenu EU pogajal z Rusijo.

Sama je že februarja državam članicam posredovala vse možne zahteve, ki bi jih lahko unija postavila v pogajanjih z Moskvo. Med temi je danes naštela spoštovanje mednarodnih sporazumov, v katerih so se ruske oblasti zavezale, da ne bodo napadale sosednjih držav, omejitev števila ruskih vojakov ter umik ruske vojske iz Gruzije in Moldavije.

Zunanji ministri držav članic EU, med njimi odhajajoča državna sekretarka na slovenskem zunanjem ministrstvu Neva Grašič, bodo o pogajanjih z Rusijo razpravljali, potem ko je ruski predsednik Vladimir Putin ta mesec izrazil pripravljenost na pogovore z EU in kot najprimernejšega sogovornika označil nekdanjega nemškega kanclerja Gerharda Schröderja.

Kdo so še možni kandidati?

V Bruslju in državah članicah so možnost, da bi Schröder, ki je dolgo po koncu mandata ostal v tesnih stikih z ruskimi oblastmi, zastopal EU, zavrnili. Med možnimi imeni se omenjajo nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel, nekdanji predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi, pa tudi aktualni finski predsednik Alexander Stubb in njegov predhodnik Sauli Niinistö.

Kallas je medtem danes na vprašanje, ali se sama vidi v vlogi pogajalke, odgovorila, da je zastopanje EU v opisu njenih delovnih nalog.