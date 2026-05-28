Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
28. 5. 2026,
10.05

Osveženo pred

43 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10

Natisni članek

Natisni članek
Kaja Kallas Rusija Ukrajina vojna Vladimir Putin

Četrtek, 28. 5. 2026, 10.05

43 minut

Vojna v Ukrajini

Kallas: Pogovori o odposlancu EU za pogajanja z Moskvo so ruska past

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10
Kaja Kallas | "Mislim, da nas želi Rusija ujeti v past, da bi razpravljali o tem, kdo se bo pogajal z njimi. Že izbirajo, kdo je primeren in kdo ne. Ne ujemimo se v to past. Pogajanja so vedno timsko delo," je povedala Kallas. | Foto Reuters

"Mislim, da nas želi Rusija ujeti v past, da bi razpravljali o tem, kdo se bo pogajal z njimi. Že izbirajo, kdo je primeren in kdo ne. Ne ujemimo se v to past. Pogajanja so vedno timsko delo," je povedala Kallas.

Foto: Reuters

Evropa mora k pogovorom z Rusijo pristopiti enotno, je danes ob prihodu na neformalno zasedanje zunanjih ministrov EU na Cipru povedala visoka zunanjepolitična predstavnica unije Kaja Kallas. Posvarila je, da se EU ne sme ujeti v past Moskve, ki si želi, da bi članice namesto o vsebini pogajanj razpravljale o tem, kdo se bo pogajal z njo.

"Mislim, da nas želi Rusija ujeti v past, da bi razpravljali o tem, kdo se bo pogajal z njimi. Že izbirajo, kdo je primeren in kdo ne. Ne ujemimo se v to past. Pogajanja so vedno timsko delo," je povedala Kallas.

Kallas: Moramo biti enotni

"Moramo biti enotni. Zelo pomembno sporočilo je, da moramo delati skupaj kot Evropa, ne ločeno kot posamezne članice, saj smo vsak posebej veliko šibkejši kot vsi skupaj," je še poudarila.

Kaja Kallas | Foto: Guliverimage Kaja Kallas Foto: Guliverimage

Po njenih besedah se je treba torej osredotočiti na vsebino pogajanj namesto na to, kdo se bo v imenu EU pogajal z Rusijo.

Sama je že februarja državam članicam posredovala vse možne zahteve, ki bi jih lahko unija postavila v pogajanjih z Moskvo. Med temi je danes naštela spoštovanje mednarodnih sporazumov, v katerih so se ruske oblasti zavezale, da ne bodo napadale sosednjih držav, omejitev števila ruskih vojakov ter umik ruske vojske iz Gruzije in Moldavije.

Zunanji ministri držav članic EU, med njimi odhajajoča državna sekretarka na slovenskem zunanjem ministrstvu Neva Grašič, bodo o pogajanjih z Rusijo razpravljali, potem ko je ruski predsednik Vladimir Putin ta mesec izrazil pripravljenost na pogovore z EU in kot najprimernejšega sogovornika označil nekdanjega nemškega kanclerja Gerharda Schröderja.

Kdo so še možni kandidati?

V Bruslju in državah članicah so možnost, da bi Schröder, ki je dolgo po koncu mandata ostal v tesnih stikih z ruskimi oblastmi, zastopal EU, zavrnili. Med možnimi imeni se omenjajo nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel, nekdanji predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi, pa tudi aktualni finski predsednik Alexander Stubb in njegov predhodnik Sauli Niinistö.

Kallas je medtem danes na vprašanje, ali se sama vidi v vlogi pogajalke, odgovorila, da je zastopanje EU v opisu njenih delovnih nalog.

Bruselj
Novice Evropa je tarča napadov s treh strani
Rusija, Moskva, Državna univerza v Moskvi
Novice Nore številke: Rusija si res ne želi, da bi ljudje vedeli, kaj se dogaja
Robert Brovdi
Novice Mož, ki Rusiji zadaja najhujše udarce, zdaj grozi Belorusiji
Vladimir Putin
Novice Putin je na široko odprl vrata za napad Rusije na Evropo
Kaja Kallas Rusija Ukrajina vojna Vladimir Putin
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.