Vlada bo pomoč in podporo Ukrajini še okrepila, posebej na humanitarnem področju in sodelovanju slovenskega gospodarstva v projektih za obnovo, je ob robu konference o okrevanju Ukrajine v Gdansku danes povedal zunanji minister Tone Kajzer. Izrekel je tudi podporo ukrajinski pridružitvi EU in ocenil, da bo Evropa varnejša z mirno Ukrajino.

"Danes smo v Gdansku zato, ker je varnost Ukrajine tudi prihodnost evropske varnosti," je ob robu konference povedal minister Kajzer. Slovenija po njegovih besedah ostaja trdna podpornica Ukrajine, vlada pa bo pomoč in podporo Kijevu še okrepila.

Ob tem je izpostavil humanitarno področje. Slovenija bo, kot je minister zapisal na omrežju X, med drugim sofinancirala gradnjo treh civilnih zaklonišč v regiji Harkov, ki bodo zagotavljala varnost otrokom, učiteljem in lokalnim skupnostim.

Kot je še zapisal, bo vlada podprla tudi dolgoročno gospodarsko sodelovanje med državama, podjetja pa bo spodbujala, da se vključijo v projekte obnove.

Danes smo v Gdansku 🇵🇱 na Konferenci o obnovi 🇺🇦 Tukaj je 🇸🇮 spet v prvi vrsti držav podpornic 🇺🇦



In v Gdansku smo danes, ko 🇸🇮 praznuje 35 let državnosti, ker je prihodnost 🇺🇦 tudi prihodnost 🇪🇺 varnosti. In 🇸🇮 kot rečeno ostaja trdna podpornica 🇺🇦 Vlada @vladaRS bo to podporo… pic.twitter.com/tMzp8N8D3C — Tone Kajzer (@TKajzer) June 25, 2026

Slovenija podpira tudi ukrajinsko pridružitev EU, "ker je prihodnost Ukrajine v Evropi, Evropa pa bo varnejša z varnejšo in mirno Ukrajino," je v Gdansku še dejal zunanji minister.

Na konferenci, ki danes in v petek poteka v poljskem Gdansku, predstavniki držav, mednarodnih finančnih institucij in zasebnega sektorja razpravljajo o obnovi Ukrajine. Dogodek bo po napovedih poljskih medijev privabil okoli 2000 udeležencev iz več kot 40 držav.