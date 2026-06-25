Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ka. N., STA

Četrtek,
25. 6. 2026,
13.51

Osveženo pred

1 ura, 35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,24

Natisni članek

Natisni članek
Tone Kajzer Ukrajina pomoč Rusija vojna

Četrtek, 25. 6. 2026, 13.51

1 ura, 35 minut

Kajzer v Gdansku za krepitev pomoči Ukrajini

Avtorji:
Ka. N., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,24
Tone Kajzer | Foto STA

Foto: STA

Vlada bo pomoč in podporo Ukrajini še okrepila, posebej na humanitarnem področju in sodelovanju slovenskega gospodarstva v projektih za obnovo, je ob robu konference o okrevanju Ukrajine v Gdansku danes povedal zunanji minister Tone Kajzer. Izrekel je tudi podporo ukrajinski pridružitvi EU in ocenil, da bo Evropa varnejša z mirno Ukrajino.

"Danes smo v Gdansku zato, ker je varnost Ukrajine tudi prihodnost evropske varnosti," je ob robu konference povedal minister Kajzer. Slovenija po njegovih besedah ostaja trdna podpornica Ukrajine, vlada pa bo pomoč in podporo Kijevu še okrepila.

Ob tem je izpostavil humanitarno področje. Slovenija bo, kot je minister zapisal na omrežju X, med drugim sofinancirala gradnjo treh civilnih zaklonišč v regiji Harkov, ki bodo zagotavljala varnost otrokom, učiteljem in lokalnim skupnostim.

Kot je še zapisal, bo vlada podprla tudi dolgoročno gospodarsko sodelovanje med državama, podjetja pa bo spodbujala, da se vključijo v projekte obnove.

Slovenija podpira tudi ukrajinsko pridružitev EU, "ker je prihodnost Ukrajine v Evropi, Evropa pa bo varnejša z varnejšo in mirno Ukrajino," je v Gdansku še dejal zunanji minister.

Na konferenci, ki danes in v petek poteka v poljskem Gdansku, predstavniki držav, mednarodnih finančnih institucij in zasebnega sektorja razpravljajo o obnovi Ukrajine. Dogodek bo po napovedih poljskih medijev privabil okoli 2000 udeležencev iz več kot 40 držav.

Lugansk, vojna, Rusija, Ukrajina
Novice V ukrajinskih napadih na Krimu in v Rusiji ubitih pet ljudi
ukrajinska vojska, vojak, Ukrajina, Zaporožje
Novice Sevastopol brez elektrike: "Sovražnik spet napada" #vŽivo
Predsednik
Novice Putin svari Nato
Tone Kajzer Ukrajina pomoč Rusija vojna
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.