Facebook ponovno deluje

Potem ko je bil zaradi tehničnih težav dostop do Facebooka skoraj dve uri nemogoč, zdaj družbeno omrežje ponovno deluje.

Prve težave so po podatkih spletne strani Downdetector uporabniki zaznali okoli 9.30. Ko so poskušali dostopati do svojega računa na Facebooku, jih pričaka takšno obvestilo: "Tvoj uporabniški račun je zaradi težav na strani trenutno nedostopen. Pričakujemo, da bomo težavo kmalu rešili." Objavljanje, deljenje ali komentiranje objav je bilo onemogočeno.

Foto: Facebook

Nekateri uporabniki so poročali tudi o težavah pri dostopanju do Instagrama. Obe družbeni omrežji sta sicer v lasti podjetja Meta.