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Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
14. 7. 2026,
11.08

Osveženo pred

1 ura, 34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18

Natisni članek

Natisni članek
Evropa vročina temperature vročinski val smrtne žrtve

Torek, 14. 7. 2026, 11.08

1 ura, 34 minut

Junijski vročinski val v zahodni Evropi terjal 14.000 smrtnih žrtev

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18
Vročina, Evropa, vročinski val, temperature | Vročinski val, ki se je začel okoli 18. junija in trajal vse do začetka julija, je v številnih državah podiral temperaturne rekorde. | Foto Reuters

Vročinski val, ki se je začel okoli 18. junija in trajal vse do začetka julija, je v številnih državah podiral temperaturne rekorde.

Foto: Reuters

Rekorden vročinski val, ki je junija zajel celotno zahodno Evropo, je v šestih najbolj prizadetih državah v obdobju ekstremne vročine zahteval dodatnih 14.000 smrtnih žrtev, poroča Politico. Kot navaja, gre za eno najbolj smrtonosnih podnebnih katastrof na celini.

Vročinski val, ki se je začel okoli 18. junija in trajal vse do začetka julija, je v številnih državah podiral temperaturne rekorde. V šestih najbolj prizadetih državah na zahodu Evrope so zaradi hude vročine zabeležili tudi več tisoč preseženih smrti. Presežena umrljivost predstavlja povečanje stopnje umrljivosti v primerjavi z njenim povprečjem.

Čeprav številke zajemajo smrtne primere zaradi vseh vzrokov, in ne le vročine, se uporablja za hitro oceno posledic vročinskih valov, navaja Politico.

Poslabšanje že obstoječih bolezni

Pridobitev natančnega števila smrtnih žrtev, povezanih z vročino, je namreč zelo zahtevna, saj visoke temperature ne povzročajo le smrti zaradi vročinske kapi, temveč tudi poslabšajo že obstoječe bolezni.

Po prvotnih podatkih, ki jih je analiziral portal, so v Nemčiji zabeležili približno 6.800 preseženih smrti, ki so bile neposredno povezane z vročino. V Franciji so jih zabeležili približno 2.000, v Združenem kraljestvu 2.200, v Belgiji 1.740, v Španiji 810 in na Nizozemskem 480.

V ločeni raziskavi, ki jo je v ponedeljek objavil sistem za spremljanje umrljivosti EuroMOMO, so strokovnjaki ugotavljali, da je 27 držav članic EU med 22. in 28. junijem skupaj zabeležilo porast približno 10.650 smrti v primerjavi s pričakovanim povprečnim številom.

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