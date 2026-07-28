Jug Japonske prizadel močan potres, več ljudi je ranjenih

Jug Japonske je danes prizadel močan potres z magnitudo 7,1, je sporočila Japonska meteorološka agencija. Ob tem je izdala opozorilo pred cunamijem, poročajo tuje tiskovne agencije. Po prvih podatkih naj bi bilo poškodovanih več ljudi. Več deset tisoč gospodinjstev je ostalo brez elektrike.

Po podatkih Evropsko-mediteranskega seizmološkega centra (EMSC) so se tla stresla ob 16.27 po krajevnem času (9.27 po srednjeevropskem) je imel potres magnitudo 6,8. Žarišče potresa je bilo v prefekturi Kumamoto na otoku Kjušu na globini deset kilometrov pod površjem. Sledilo je več popotresnih sunkov.

Japonska meteorološka agencija je po potresu izdala opozorilo pred cunamijem. Valovi bi lahko dosegli do enega metra, so še navedli.

Po prvih informacijah s terena naj bi bilo poškodovanih več ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Brez elektrike ostalo 45.000 gospodinjstev in objektov

Po podatkih lokalnega dobavitelja električne energije Kyushu Electric Power je v prefekturi Kumamoto brez električne energije okoli 45.000 gospodinjstev in objektov.

Pristojne japonske oblasti so sporočile, da na jedrskih elektrarnah po potresu niso zabeležili nobenih motenj v delovanju. V podjetju Kyushu Electric Power pa so navedli, da trije jedrski reaktorji, ki so v tistem trenutku delovali v regiji, še naprej obratujejo normalno.

Japonska premierka Sanae Takaichi je ministrstvom naročila, naj hitro ocenijo razmere in sprejmejo potrebne nujne ukrepe.

Močna potresa z magnitudama 6,5 in 7,3 sta prefekturo Kumamoto prizadela že leta 2016 in skupaj s popotresnimi sunki zahtevala več kot 270 smrtnih žrtev, poškodovanih je bilo več kot 2800 ljudi. Povzročila sta tudi hude poškodbe na zgradbah, med drugim na znamenitem gradu Kumamoto. Okoli deset tisoč ljudi so morali začasno nastaniti v zasilnih nastanitvah.

Vsako leto zabeležijo več sto potresov

Japonska je ena od potresno najbolj aktivnih držav na svetu, saj leži na štirih glavnih tektonskih ploščah ob zahodnem robu t. i. pacifiškega ognjenega obroča. Na otočju, kjer živi okoli 125 milijonov ljudi, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP vsako leto zabeležijo več sto potresov oz. okoli 18 odstotkov vseh potresov na svetu.