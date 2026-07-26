Je Putin našel šibko točko ukrajinske obrambe?

Putinova Rusija se zadnje časa sooča z ukrajinskimi napadi na naftno infrastrukturo globoko v zaledju, kar povzroča težave pri oskrbi z gorivom. Toda tudi Rusija je našla nasprotnikovo šibko točko oziroma Ahilovo peto – to je ukrajinski izvoz žita in rastlinskega olja po Črnem morju.

Ukrajinska zmogljivost izvoza žita in rastlinskega olja prek Črnega morja se je zaradi okrepljenih ruskih raketnih napadov in napadov z brezpilotnimi letali zmanjšala za tretjino, je nedavno poročal Reuters, ki se je skliceval na vodilni sindikat ukrajinskih kmetov v državi (UAC).

Rusija načrtno okrepi napade na pristanišča

Več kot štiri leta po začetku vojne z Rusijo je kmetijski izvoz, kot sta žito in rastlinska olja, ostal glavni vir deviznih prihodkov Ukrajine. Več kot 90 odstotkov izvoza Ukrajina opravi s pomočjo treh svojih črnomorskih pristanišč.

Rusija je v zadnjih tednih načrtno okrepila napade na črnomorska pristanišča, terminale in celotno transportno logistično verigo. Zaradi napadov se je mesečna zmogljivost prevoza žita zmanjšala na približno 4 milijone ton na mesec, je sredi julija sporočil UAC.

Upad izvoza ukrajinskega žita

Podatki ukrajinskih železnic so pokazali, da se je število vagonov z žitom, ki so namenjeni v pristanišča v Odesi, v tednu od 2. do 8. julija zmanjšalo za 11 odstotkov v primerjavi s prejšnjim tednom, izvoz pa se je zmanjšal za 17 odstotkov.

Yes, Ukraine attacks Russian ships in the Azov and Black seas and severely cripples refineries. But at the same time, Russia destroys Ukrainian grain export capabilities, costing the country potentially billions of Euros in failed wheat exports, threatening it's agriculture. https://t.co/o6HCYSdp29 — Michael Martens (@Andric1961) July 21, 2026

Analitiki svetovalnega podjetja ASAP Agri so dejali, da je splošna zadržanost lastnikov ladij do postanka v ukrajinskih pristaniščih prav tako povzročila pritisk na povečanje prevoznih cen.

Preusmeritev izvoznih poti proti romunskim pristaniščem?

Po navedbah ukrajinskega vira, navedenega v poročilu Fastmarkets z dnem 15. julija, bo eskalacija vplivala predvsem na žita in oljno repico, saj se bosta žela. Viri, navedeni v poročilu, so povedali, da še ni jasno, ali bodo trenutne motnje začasne ali bodo povzročile dolgotrajnejši umik lastnikov plovil z ukrajinskih trgovskih poti.

Nekateri udeleženci na trgu so dejali, da pričakujejo, da se bodo tokovi žita vse bolj preusmerjali proti romunskim izvoznim kanalom prek proge Konstanca-Varna-Burgas (CVB), kjer so logistična tveganja ostala nižja.

Ozka grla

Viri so dodali, da bi lahko izvozniki del toka žita preusmerili tudi prek romunskega pristanišča Konstanca in Donave, kot so to storili v obdobjih intenzivnejših napadov v letih 2022–2024.

Vendar te poti niso mogle prenesti celotnega obsega ukrajinskega izvoza, kar pomeni, da bi dolgotrajne motnje v črnomorskih pristaniščih ustvarile logistična ozka grla in povečale izvozne stroške, je zapisal Fastmarkets.