Je to razlog, da Putin deluje vse bolj utrujeno?

Ukrajinska vojska je najmočnejša vojska v Evropi, je prepričan ameriški zunanji minister Marco Rubio. Na drugi strani iz Moskve prihajajo namigi, da se je ruski predsednik Vladimir Putin naveličal vojne v Ukrajini.

Ob letošnjem dnevu zmage v Moskvi je Vladimir Putin presenetil z besedami, da se po njegovem mnenju vojna v Ukrajini bliža koncu. Izjava je pritegnila pozornost, ker je bila prva te vrste v štirih letih.

Zelenski za Putina iz neonacističnega odvisnika od mamil postal gospod

Putin se je tudi izognil številnim zmagoslavnim govornim točkam, ki so zaznamovale njegove javne nastope. In morda je prvič po nekaj letih ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega javno poimenoval kot gospoda Zelenskega, piše Kyiv Independent.

"To je nekoliko nov jezik Putina," je za ukrajinski medij dejal John Lough, višji raziskovalec in vodja zunanje politike v Centru za nove evrazijske strategije. V prejšnjih letih je Putin ukrajinskega predsednika rutinsko označeval za neonacističnega odvisnika od drog.

Je Putinova izjava o bližajočem se koncu vojne le taktična zvijača?

Te pripombe so prišle v trenutku, ko se Rusija sooča z naraščajočim vojaškim, gospodarskim in političnim pritiskom kljub nadaljnjim ofenzivnim operacijam v Ukrajini. A le nekaj dni po Putinovih besedah o koncu vojne je Rusija izvedla še en množičen raketni napad na Ukrajino, v katerem je bilo v Kijevu ubitih in ranjenih več deset civilistov.

Marco Rubio na krovu letala Air Force One hvali ukrajinsko vojsko, da je najmočnejša v Evropi. Foto: Guliverimage

"Putinovo izjavo je zato najbolje razumeti kot taktični populizem: Rusom sporoča, da je konec viden, Ukrajini in Zahodu pa, da je cena tega konca politična predaja," je za Kyiv Independent dejal Gregoire Roos, direktor programov za Evropo, Rusijo in Evrazijo pri britanskem možganskem trustu Chatham House.

Rubio: Ukrajinska vojska je najmočnejša v Evropi

Po drugi strani pa je morda v ozadju Putinove naveličanosti uspešen odpor Ukrajine. Nad njim je navdušen tudi ameriški zunanji minister Marco Rubio. Ta je novinarju Fox News na krovu ameriškega vladnega letala Air Force One dejal, da so ukrajinske oborožene sile trenutno najmočnejše oborožene sile v vsej Evropi. To Ukrajincem ni uspelo samo zaradi mednarodne podpore, temveč tudi zaradi lastnih izkušenj na bojišču.

Ukrajinci so tako razvili nove taktike, opremo in tehnologijo, s čimer so ustvarili edinstveno hibridno in asimetrično obliko vojskovanja. "To je nedvomno impresivno," je dejal ameriški zunanji minister.

Mnenje Rubia je v nasprotju s Trumpovimi izjavami

Hkrati je Rubio trdil, da ruska vojska trenutno trpi bistveno večje izgube kot ukrajinska: "Rusi izgubljajo petkrat več vojakov na mesec kot Ukrajinci, čeprav je Ukrajina manjša država z manjšo vojsko."

Dobro leto nazaj je Trump v Ovalni pisarni Zelenskemu navrgel, da nima kart v rokah, tj. da izgublja vojno proti Rusiji. Foto: Guliverimage

Besede Rubia so manjše presenečenje, saj so ZDA, odkar se je v Belo hišo vrnil Donald Trump, kar zadeva denarno pomoč Ukrajino pustile na cedilu (obramba Ukrajine je zdaj denarno na plečih Evrope).

Ima Zelenski kljub vsemu v svojih rokah dobre karte?

Lani februarja je Trump Zelenskemu v Ovalni pisarni tudi dejal, da trenutno v rokah nima kart. Mišljeno je bilo seveda, da Ukrajina nima pogojev za zmago nad Rusijo oziroma da izgublja vojno proti Rusiji.