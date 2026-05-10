Avtor:
A. Ž.

Nedelja,
10. 5. 2026,
18.12

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

Richard Hanania Robert F. Kennedy Donald Trump Elon Musk Google Sergey Brin Nicole Shanahan

"Je to najuspešnejša spolna podjetnica na svetu?"

Nicole Shanahan | Brez Nicole Shanahan se Donald Trump leta 2024 morda ne bi prebil v Belo hišo. | Foto Guliverimage

Brez Nicole Shanahan se Donald Trump leta 2024 morda ne bi prebil v Belo hišo.

Američanka Nicole Shanahan je postala milijarderka, potem ko se je ločila od soustanovitelja Googla Sergeya Brina. S svojim denarjem je Shanahanova leta 2024 kandidirala kot podpredsedniška kandidatka teoretika zarot in nasprotnika cepljenja Roberta F. Kennedyja. Nista se prebila v Belo hišo, a sta – morda odločilno – pomagala, da je to uspelo Donaldu Trumpu.

Ali je Nicole Shanahan najuspešneja spolna podjetnica na svetu, se na družbenem omrežju X sprašuje ameriški politični analitik in vplivnež Richard Hanania.

Poroka s finančnikom, ki ga vara že pred poroko

Shanahanova se je leta 2014 poročila s finančnikom Jeremyjem Asherjem Kranzem, a je že pred poroko z njim začela afero s Sergeyem Brinom. Za afero je Kranz izvedel, ko je pregledoval sporočila na njenem telefonu.

Shanahanova se je poročila z Brinom, ki ga je spoznala na tečaju joge,  leta 2018. Istega leta se jima je rodila hčerka. Leta 2021 je prišlo do razhoda med njima, leta 2022 pa je sledila ločitev.

Afera z Muskom kot razlog za ločitev?

Wall Street Journal (WSJ) je leta 2022 poročal, da je bila razlog za ločitev bežna afera med Shanahanovo in Muskom leta 2021. Tako Musk kot Shanahanova sta to javno zanikala, a WSJ vztraja pri tej zgodbi in se sklicuje na dobro obveščene vire.

Shanahanova se je poročila z Brinom, ki ga je spoznala na tečaju joge, leta 2018. Istega leta se jima je rodila hčerka. Leta 2021 je prišlo do razhoda med njima, leta 2022 pa je sledila ločitev.

Kot piše Hanania, je Musk na zabavi javno prosil Brina za odpuščanje. Brin je bil tako prizadet, da je prodal delnice Tesle v vrednosti 336 milijonov dolarjev, njegovi prijatelji pa so v znak solidarnosti nehali voziti Tesle. Brin je dal Shanahanovi milijardo dolarjev za ločitev, da bi se poslovila.

Shanahanova podpre Kennedyja

Shanahanova je nato s svojim denarjem podprla predsedniškega kandidata Roberta F. Kennedyja (RFK) in postala njegova predsedniška kandidatka. Pri tem sta oba širila teorije zarote proti cepljenju.

Avgusta 2024 sta Kennedy in Shanahanova odstopila od predsedniške tekme in podprla Donalda Trumpa. V tesnih ameriških predsedniških tekmah je lahko vsaka taka podpora usodna in to se je verjetno zgodilo tudi leta 2024.

"Preprosto neverjetna zgodba"

"Samo zaradi tega, s kom je lahko spala, je ta ženska povzročila velik pretres v Googlu, uničila prijateljstvo dveh najbogatejših moških na svetu in verjetno določila izid predsedniških volitev. Preprosto neverjetna zgodba," poudarja Hanania.

Nicole Shanahan je marca 2024 postala podpredsedniška kandidatka Robert F. Kennedyja mlajšega. Ta je bil neodvisni kandidat, a se je že avgusta 2024 odpovedal boju za predsednika ZDA in podprl Trumpa.

"To kaže, kako je gibanje Maga podobno sanjski ekipi prevarantov. Imate zvezdo resničnostnih šovov, ki prevzame veliko politično stranko (Trump, op. p.), kralja psevdoznanosti (RFK, op. p.), največje vplivneže, ki lahko dajo možgansko gnilim množicam, kar si želijo, in žensko, ki je postala milijarderka in vplivna politična operativka samo s tem, da se je prek postelje prebila na vrh," še piše Hanania.

