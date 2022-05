Je to človek, ki je omehčal Putina? Ta je pripravljen popustiti.

97. dan vojne v Ukrajini. Vladimir Putin je pogovoru s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom izrazil pripravljenost na sodelovanje s Turčijo in rešitev ene od ključnih gospodarskih razprtij, ki jih je povzročila vojna v Ukrajini: izvoz žita iz ukrajinskih črnomorskih pristanišč. Nejevolja zaradi vojne med ruskimi vojaki je medtem vse bolj poglobljena. Po navedbah ukrajinskih obveščevalcev, ki so prestrezali telefonske klice, naj bi se vojaki pogovarjali celo o umorih generalov, ki bi jih silili v napad.

02:00 Če jim bodo ukazali napad, bodo Rusi pobijali svoje generale, trdijo ukrajinski obveščevalci

Ruski vojaki v Donecku so skoraj ustrelili svojega generala Valerija Solodčuka in njegove osebne stražarje, v objavi na družbenem omrežju Facebook trdi uradni profil generalštaba oboroženih sil Ukrajine. Šlo naj bi za ruske plačance, ki niso bili pripravljeni upoštevati generalovega ukaza za napad na ukrajinske cilje.

Informacijo o dogodku so ukrajinski obveščevalci pridobili iz prestreženega telefonskega pogovora med ruskimi vojaki, trdijo.

Morala med ruskimi vojaki na bojiščih v Ukrajini naj bi bila ponekod zelo nizka, dogajajo se tudi upori proti nadrejenim. Foto: Reuters

V pogovoru, ki so ga Ukrajinci tudi objavili na Facebook v obliki zvočnega posnetka, je mogoče slišati ruske vojake, ki se pogovarjajo o tem, da jim je general v primeru neizpolnjevanja ukazov grozil z nasiljem. Vojaki so mu medtem pojasnjevali, da ne morejo izpolniti ukaza, saj je njihova artilerija odpovedala, niso pa tudi želeli upoštevati generalove zahteve, naj "gredo tja in začnejo streljati". General naj bi ob svarilu vojakov, da ga bodo ustrelili, če bo od njih še naprej zahteval napad, tudi izvlekel ročno bombo in jim zagrozil, da bo vse skupaj razstrelil. Na koncu je skupaj s svojo ekipo specialcev zapustil kraj spora.

Ruska enota, katere telefonski klic so prestregli ukrajinski obveščevalci, naj bi imela moralo na psu, saj je na bojišču ostala le še tretjina od njenih približno 600 vojakov, preostali so mrtvi in ranjeni. Velike težave z moralo ima sodeč po objavah generalštaba ukrajinske vojske na Facebooku sicer zelo velik del okupatorjevih sil v Ukrajini.

00:30 Rusija je pripravljena sodelovati s Turčijo in dovoliti izvoz ukrajinskih žitaric

Erdogan (desno) želi biti tudi mirovni posrednik v morebitnih novih pogovorih med Rusijo in Ukrajino. Foto: Guliver Image

Ruski predsednik Vladimir Putin je turškemu voditelju Recepu Tayyipu Erdoganu danes zagotovil, da je Moskva v sodelovanju z Ankaro pripravljena omogočiti neoviran izvoz žitaric iz ukrajinskih pristanišč, ki je blokiran zaradi konflikta v Ukrajini. Erdogan pa je znova predlagal Istanbul za srečanje ruske in ukrajinske delegacije.

"Vladimir Putin je opozoril na pripravljenost ruske strani, da prispeva k nemotenemu pomorskemu tranzitu blaga v sodelovanju s turškimi partnerji. To velja tudi za izvoz žita iz ukrajinskih pristanišč," je Putinove besede v telefonskem pogovoru z Erdoganom povzel Kremelj. Putin je pri tem potrdil pripravljenost ruske strani na izvoz gnojil in živil, če bodo odpravljene sankcije proti Rusiji.

Putin je opozoril na težave na svetovnem trgu hrane, ki da so posledica "nespametne finančne in gospodarske politike zahodnih držav", rekoč, da je Rusija pripravljena izvoziti "znatne količine gnojil in kmetijskih pridelkov v primeru odprave ustreznih protiruskih sankcij", so navedli v Kremlju.

Ruska invazija na Ukrajino in sankcije Zahoda so prekinile dobavo pšenice in drugih surovin iz obeh držav, kar je okrepilo skrbi glede morebitnega pomanjkanja hrane in povečanja lakote v svetu. Rusija in Ukrajina proizvedeta 30 odstotkov svetovne ponudbe pšenice, ki jo večinoma izvozita prek Črnega morja. Foto: Guliver Image

V ukrajinskih pristaniščih, ki so jih obkolile ruske ladje, je obtičalo na desetine kontejnerskih ladij, zaradi česar je onemogočen izvoz pšenice, sončničnega olja in drugih živil ter gnojil. Plovbo po Črnem morju ovirajo tudi mine, ki so jih postavile tako ruske kot ukrajinske sile.

Erdogan je danes tudi dejal, da je Ankara pripravljena znova organizirati srečanje delegacij Rusije, Ukrajine in Združenih narodov v Istanbulu, kot je to že storila po začetku ruske invazije. Turčija pa bi sodelovala v morebitnem mehanizmu opazovanja, če sprti strani dosežeta načelen dogovor, so sporočili iz urada turškega predsednika.

Poleg rusko-ukrajinskega konflikta naj bi Erdogan s Putinom govoril tudi o prošnji Švedske in Finske za članstvo v zvezi Nato, čemur Turčija kot edina od držav članic zavezništva nasprotuje. Ena od tem njunega današnjega pogovora so bile tudi razmere v Siriji, kjer sta tako Ankara kot Moskva pomembna regionalna akterja.