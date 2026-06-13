ZDA in Iran bi lahko mirovni sporazum sklenili v naslednjih 24 urah, je danes sporočil pakistanski premier Šehbaz Šarif, čigar država posreduje v konfliktu. Dodal je, da bodo po elektronskem podpisu sporazuma prihodnji teden sledila pogajanja na tehnični ravni.

"Smo bližje mirovnemu sporazumu kot kadarkoli prej. Ker se finalizacija verjetno pričakuje v naslednjih 24 urah, se Pakistan pripravlja na elektronsko podpisovanje mirovnega sporazuma takoj po tem, prihodnji teden pa bodo sledila pogajanja na tehnični ravni," je na omrežju X zapisal Šehbaz Šarif.

Trump: Dosegli smo odlično rešitev

Predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek dejal, da so dosegli odlično rešitev za končanje vojne z Iranom. Po njegovih besedah naj bi sporazum podpisali v prihodnjih dneh v Evropi. Šarif pa je v petek izjavil, da so se ZDA in Iran dogovorili glede končnega besedila mirovnega sporazuma.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je medtem v petek ocenil, da sprti strani še nikoli nista bili tako blizu dogovoru o končanju vojne. Pojasnil je, da osnutek sporazuma med drugim vključuje prekinitev pomorske blokade iranskih pristanišč in dogovor o spremembi upravljanja Hormuške ožine. Aragči je prav tako dejal, da bodo morebiten sporazum podpisali na daljavo, in dodal, da bi se to lahko zgodilo v prihodnjih dneh.