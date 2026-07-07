V ameriški metropoli New York so danes zjutraj po lokalnem času evakuirali 38-nadstropno stolpnico na Manhattnu, v kateri je imel nekoč sedež farmacevtski gigant Pfizer. Delavci v stavbi, kjer nekdanje pisarniške prostore trenutno preurejajo v stanovanja, so namreč opazili ukrivljene nosilne stebre in povešena tla. Evakuirali so tudi okoliške stavbe.

Kot je poročal časnik The New York Times, so ukrivljene nosilne stebre opazili med 21. in 22. nadstropjem poslopja, povešena tla pa med 21. in 26. nadstropjem.

Leta 1961 zgrajeni tako imenovani Pfizerjev nebotičnik, ki stoji na vzhodni strani 42. ulice na Manhattnu, ima po uradnih podatkih sicer 38 nadstropij, visok pa je 120 metrov. Pfizer je stolpnico in še eno stavbo v bližini leta 2018 prodal za nekaj manj kot 320 milijonov evrov.

HAPPENING NOW: The FDNY is on scene at 235 East 42nd Street in Manhattan for a major technical rescue response. pic.twitter.com/AWLuNkFo8c — FDNY (@FDNY) July 7, 2026

Newyorške oblasti so zaradi nevarnosti zrušenja stolpnice evakuirale še sedem okoliških zgradb, še poroča The New York Times.

Del 42. ulice v bližini stavbe je medtem zaprt tako za promet kot za pešce.