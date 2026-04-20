R. K., STA

Ponedeljek,
20. 4. 2026,
8.46

Bližnji vzhod Jezus Kristus Hezbolah Izraelci Libanon

Izraelski vojak v Libanonu povzročil ogorčenje z uničevanjem Jezusovega kipa

kip Jezusa | Izraelska vojska je uvedla preiskavo. | Foto Ryan Grim/X

Foto: Ryan Grim/X

V Libanonu, kjer trenutno velja premirje med Izraelom in šiitskim oboroženim gibanjem Hezbolah, je veliko ogorčenja povzročila fotografija, na kateri je videti izraelskega vojaka, ki s kladivom udarja po kipu Jezusa. Izraelska vojska je v nedeljo potrdila incident, ki se je zgodil v južnem Libanonu, in napovedala ukrepe proti vpletenim.

Izraelska vojska je potrdila pristnost fotografije, ki je zaokrožila na družbenih omrežjih in prikazuje izraelskega vojaka v južnem Libanonu, kako s kladivom udarja po kipu Jezusa Kristusa, ki je padel z lesenega križa.

V izjavi na omrežju X je potrdila, da je na fotografiji eden od njenih vojakov in da obravnava incident zelo resno. Vedenje vojaka nikakor ni združljivo z vrednotami, ki se pričakujejo od pripadnikov izraelskih sil, so zapisali.

Vojska je dejala, da so uvedli preiskavo in da bodo proti vpletenim sprejeti ustrezni ukrepi. Dodala je še, da bo pomagala lokalni skupnosti pri obnovi križa.

Vsak tretji prebivalec Libanona kristjan

Po poročanju arabskih medijev naj bi bil kip v maronitski krščanski vasi Debel v južnem Libanonu, blizu meje z Izraelom. V Libanonu je približno vsak tretji prebivalec kristjan.

Libanon je bil vpleten v vojno na Bližnjem vzhodu v začetku marca, ko je proiranska milica Hezbolah začela izstreljevati rakete proti Izraelu v podporo Iranu po ameriško-izraelskih napadih. Izrael se je odzval z obsežnimi napadi v Libanonu in kopensko invazijo na jugu države.

Izraelske sile ob tem ostajajo na položajih na jugu Libanona kljub doseženi desetdnevni prekinitvi ognja med državama, ki je začela veljati prejšnji petek.

