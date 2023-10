V Izraelu je trenutno 16 slovenskih državljanov, ki so po sobotnem izbruhu nasilja na območju stopili v stik z ministrstvom za zunanje in evropske zadeve (MZEZ), so danes za STA potrdili na MZEZ. Dodali so, da njihova evakuacija trenutno ni predvidena. Medtem se je v Egiptu zgodil strelski napad na skupino izraelskih turistov, umrla sta dva Izraelca in Egipčan. Strelec je bil egiptovski policist, ki je že v pridržanju.

Pomembnejši poudarki dneva:



12.32 V Izraelu je 16 Slovencev

11.46 Egiptovski policist streljal na izraelske turiste

11.22 Cilj Hamasovega napada spodkopavanje regionalnih zavezništev?

11.06 Teheran podpira Hamasov napad na Izrael

10.10 Iz sveta se vrstijo obsodbe nasilja med Izraelci in Palestinci

9.54 V napadu Hamasa je umrlo vsaj 350 Izraelcev

9.05 Izraelska vojska: Cilj je popoln nadzor nad Gazo

8.11 Na Izrael tudi izstrelki Hezbolaha iz Libanona

7.12 Netanjahu pričakuje dolgo in težko vojno

V Izraelu je 16 Slovencev

Kot so pojasnili na MZEZ, natančnih lokacij slovenskih državljanov v Izraelu sicer nimajo, prav tako pa ni načrtovana njihova evakuacija, saj se iz države zaenkrat še lahko umaknejo v lastni režiji.

MZEZ je sicer v soboto že izdalo opozorilo za slovenske državljane na tem območju in jih za nujno konzularno pomoč napotilo na slovensko veleposlaništvo v Tel Avivu. Ob tem so poudarili, da nadaljnjega zaostrovanja konflikta med Izraelci in Palestinci ni mogoče izključiti.

Egiptovski policist streljal na izraelske turiste

Policist v egiptovskem mestu Aleksandrija na obali Sredozemskega morja je danes s streli ubil izraelska turista in egiptovskega državljana, je sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo. Po prvih informacijah naj bi policist, ki so ga že prijeli, naključno streljal na skupino izraelskih turistov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Žrtve streljanja v Egiptu. Foto: Twitter / @Lobnene_Blog / Posnetek zaslona

Po poročanju televizije Extra News, ki se je sklicevala na neimenovan egiptovski varnostni vir, je policist z osebnim orožjem streljal na izraelske turiste, pri čemer je ubil dva Izraelca in enega Egipčana, še ena oseba pa je bila ranjena. Strelca so takoj aretirali. Dogodek je potrdilo tudi izraelsko zunanje ministrstvo in dodalo, da je tudi ranjeni izraelski državljan.

Po družbenih omrežjih so medtem že zaokrožili videoposnetki dogodka, ki med drugim prikazujejo umrle žrtve egiptovskega policista in najmanj tri reševalna vozila. Sodeč po prizorih na videoposnetkih je bila ena od žrtev ustreljena v glavo, ena oseba, ki je bila v streljanju ranjena, pa v trebuh.

🇷🇺🇷🇺SHOOTING IN SINAI: Egyptian cop shoots and kills 2 Israeli tourists in Egyptian city of Alexandria as ANOTHER police officer kills 6 Israeli tourists and injures 8 in Egypt's Sinai region.



Motivation unconfirmed, though some reports say at least one Egyptian officer wanted… pic.twitter.com/des6exDi52 — Angelo Giuliano (@Angelo4justice3) October 8, 2023

Cilj Hamasovega napada spodkopavanje regionalnih zavezništev?

Cilj sobotnega nepričakovanega napada palestinskega gibanja Hamas na Izrael je med drugim spodkopati nova regionalna zavezništva, ki bi lahko ogrozila palestinske težnje po državnosti. To je sporočilo Savdski Arabiji, ZDA in Izraelu, da regija ne bo varna, dokler interesi Palestincev ne bodo upoštevani, je za agencijo Reuters ocenil neimenovan vir.

Napad Hamasa sovpada s poskusi ZDA, da bi Savdska Arabija dosegla normalizacijo odnosov z Izraelom v zameno za obrambni sporazum med Washingtonom in Rijadom. Analitičarka Laura Blumenfald je za Reuters ocenila, da je Hamas "videl, da se Izraelci in Savdijci približujejo dogovoru", zaradi česar se je odločil ukrepati.

Izraelski vojak med ruševinami v Sderotu, izraelskem mestu, na katerega naj bi v soboto padlo več sto raket. Foto: Guliverimage

Vodja Hamasa v Libanonu Osama Hamdan je za Reuters povedal, da naj bi napad arabske države v regiji spodbudil k spoznanju, da sprejetje izraelskih varnostnih zahtev ne bo vodilo k miru v regiji. "Za tiste, ki želijo stabilnost in mir v regiji, mora biti izhodišče konec izraelske okupacije," je poudaril.

Po mnenju nekdanjega ameriškega diplomata na Bližnjem vzhodu Richarda Liberona dejanja Hamasa pošiljajo Savdijcem jasen signal, da palestinskega vprašanja ne bi smeli obravnavati kot le še eno podtemo v pogajanjih o normalizaciji odnosov z Izraelom.

Po drugi strani je neimenovan visoki uradnik v vladi ameriškega predsednika Joeja Bidna opozoril, da je "res prezgodaj za ugibanje" o vplivu, ki bi ga konflikt med Izraelci in Palestinci lahko imel na prizadevanja za normalizacijo odnosov med Jeruzalemom in Rijadom, še navaja Reuters.

Že mesece se pojavljajo ugibanja, ali bo Savdska Arabija naslednja arabska država, ki bo normalizirala odnose z Izraelom, potem ko so dogovore o vzpostavitvi diplomatskih odnosov s to državo ob podpori ZDA v zadnjih letih sklenili Združeni arabski emirati, Maroko in Bahrajn.

Savdska Arabija ni sicer nikoli priznala Izraela in je dolgo vztrajala, da tega tudi ne bo storila brez pravične rešitve za Palestince in dokler ne bo dosežena rešitev izraelsko-palestinskega spora z dvema državama.

Teheran podpira Hamasov napad na Izrael

Napad islamskega gibanja Hamas na Izrael je bil po mnenju Irana spontana poteza odporniških sil kot odgovor na nadaljevanje zločinskih dejanj izraelskega režima, je iranski zunanji minister Hosein Amirabdolahian po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa dejal v telefonskem pogovoru s turškim kolegom Hakanom Fidanom.

"Treba je okrepiti solidarnost med islamskimi državami v podporo palestinskemu ljudstvu in odporu," je po poročanju iranske tiskovne agencije Irna še dejal iranski diplomat.

Tiskovni predstavnik Hamasa Gazi Hamad je danes za britansko medijsko skupino BBC zatrdil, da so za napad na Izrael dobili neposredno podporo Irana.

Iz sveta se vrstijo obsodbe nasilja med Izraelci in Palestinci

V Pekingu so izrazili globoko zaskrbljenost in pozvali k t. i. rešitvi dveh držav. Afriška unija (AU) je medtem sprti strani pozvala, naj se brez predpogojev vrneta k pogajanjem.

Kitajsko zunanje ministrstvo je danes izrazilo globoko zaskrbljenost zaradi nasilja in vse vpletene pozvalo k prekinitvi ognja in umiritvi razmer. Ob tem so v Pekingu pozvali tudi k t. i. rešitvi dveh držav, ki vključuje ustanovitev neodvisne palestinske države.

Spopade je v soboto že obsodilo več članic EU, vključno s Slovenijo, kot tudi Velika Britanija, ZDA, Ukrajina in Indija. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je med drugim izrazil solidarnost EU z izraelskim narodom in ogorčenje nad napadi Hamasa, visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell pa je pozval k takojšnjemu prenehanju nasilja in mirni rešitvi. Foto: Guliverimage

K vrnitvi za pogajalsko mizo "brez predpogojev" in uresničitvi rešitve dveh držav je pozvala tudi AU. Vodja komisije AU Musa Faki Mahamat je na svetovne sile naslovil prošnjo, naj "prevzamejo odgovornost za uveljavitev miru in zagotovitev pravic obeh narodov", češ da je "zanikanje temeljnih pravic palestinskega ljudstva, zlasti pravice do neodvisne in suverene države, glavni vzrok stalnih izraelsko-palestinskih napetosti".

Na spopade so se danes med drugim odzvale tudi Nova Zelandija, Avstralija in Indonezija. Novozelandski premier Chris Hipkins je izrazil "resno zaskrbljenost". "Nova Zelandija nedvoumno obsoja teroristične napade na Izrael, ki jih vodi Hamas," je dejal in izrazil zaskrbljenost Wellingtona, da se bodo razmere v prihodnjih dneh še zaostrile. Vse strani je pozval k zadržanosti, zaščiti civilistov in spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava.

Avstralski premier Anthony Albanese je medtem na družbenem omrežju X zapisal, da Avstralija "v tem času stoji ob strani prijatelju Izraelu". "Obsojamo neselektivne in odvratne napade Hamasa na Izrael, njegova mesta in civiliste," je zapisal in dodal, da ima Izrael pravico do obrambe.

Globoko zaskrbljenost zaradi spopadov in pozive k miru je izrazila tudi Indonezija, siceršnja podpornica palestinske strani. "Srž konflikta, to je izraelska okupacija palestinskih ozemelj, je treba rešiti v skladu s parametri, o katerih so se dogovorili ZN," je v izjavi zapisalo zunanje ministrstvo v Džakarti.

K zadržanost in umiritvi napetosti je danes pozvala tudi mirovna misija ZN v Libanonu (Unifil). "Smo v stiku z oblastmi obeh strani, na vseh ravneh, da bi se izognili resnejši eskalaciji," je zapisala na omrežju X.

V napadu Hamasa je umrlo vsaj 350 Izraelcev

Izraelske obrambne sile so po poročanju CNN danes sporočile, da so pripadniki Hamasa od sobote zjutraj, ko so izvedli koordiniran napad na jugu Izraela, ubili vsaj 350 izraelskih državljanov in državljank. Po podatkih izraelskega zdravstva je bilo v napadih medtem ranjenih več kot dva tisoč ljudi.

Na drugi strani palestinsko ministrstvo za zdravje po protiudarcu Izraela na Gazo poroča o vsaj 256 mrtvih in skoraj 1.800 ranjenih osebah.

Izraelska vojska: Cilj je popoln nadzor nad Gazo

Cilj izraelske vojske po napadu Hamasa je prevzeti nadzor nad celotnim območjem Gaze in pobiti vse teroriste, je danes po navedbah ameriške televizijske mreže CNN dejal tiskovni predstavnik vojske Richard Hecht. Kot je dodal, je smrtnih žrtev veliko, pripadniki Hamasa pa so ugrabili številne ljudi, tako vojake kot civiliste, vključno z otroki.

Tiskovni predstavnik vojske Richard Hecht je v izjavi za medije napovedal, da bodo evakuirali izraelska naselja na mejnem območju z Gazo. Na tisoče ljudi naj bi odpeljali v druge kraje v Izraelu.

Prebivalci Gaze bodo dobili navodila pred napadi na cilje skrajnega palestinskega gibanja Hamas, "da bi se izognili kolateralni škodi", je dejal Hecht. A evakuacije s palestinskega ozemlja ne bo. "Rekli jim bomo, naj gredo na sever, na jug, na vzhod," je dodal.

Po sobotnem nenadnem silovitem napadu Hamasa, v katerem je bilo v Izraelu ubitih okoli 300 ljudi, so izraelske zračne sile napadle cilje Hamasa v Gazi. V teh povračilnih napadih je bilo doslej ubitih najmanj 256 ljudi, je danes sporočilo ministrstvo za zdravje v Gazi. Med žrtvami je 20 mladoletnikov, ranjenih pa je 1.788 Palestincev, so dodali. Foto: Guliverimage

Zid, ki ločuje območje Gaze od Izraela, je bil ob napadu Hamasa prebit na 29 točkah, vse pa so zdaj pod nadzorom, je zatrdil. Na jugu Izraela je sicer še vedno osem točk, kjer vojska išče morebitne napadalce, je dejal Hecht.

Številni Izraelci so v Gazi po njegovih navedbah talci, vključno z ženskami, otroki in starejšimi. Izraelska vojska točnih številk zaenkrat še ni mogla posredovati.

Na Izrael tudi izstrelki Hezbolaha iz Libanona

Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah, ki ga podpira Iran, je danes izvedlo topniški in raketni napad na izraelske položaje na obmejnem območju. Izraelska vojska pa je sporočila, da je s topništvom odgovorila na obstreljevanje z juga Libanona. Hamas trdi, da je dobil neposredno podporo Irana.

Kot so zapisali v sporočilu Hezbolaha, je gibanje "solidarno" z obsežnim napadom iz zraka, morja in s kopnega na Izrael, ki ga je v soboto izvedel Hamas. Hezbolah "je napadel tri položaje cionističnega sovražnika v zasedenih libanonskih kmetijah Šeba (...) z velikim številom topniških granat in vodenih izstrelkov", so dodali.

Izraelska vojska je sporočila, da je s topništvom odgovorila na obstreljevanje z juga Libanona. "Izraelsko topništvo je v procesu napada na območje Libanona, od koder je bil izstreljen strel," so zapisali v izjavi. Podrobnosti niso navedli.

Skrajna palestinska skupina Hamas je v soboto izvedla silovit napad na izraelske cilje, izraelska vojska pa je odgovorila z obstreljevanjem Gaze. V nasilju, najhujšem na območju v več desetletjih, je doslej umrlo že več kot 400 ljudi.

Dim nad Gazo, posledica izraelskega odgovora na sobotni napad palestinskih skrajnežev na Izrael. Foto: Guliverimage

Tiskovni predstavnik Hamasa Gazi Hamad je danes za britansko medijsko skupino BBC zatrdil, da so za napad na Izrael dobili neposredno podporo Irana.

Visoki predstavnik Bele hiše je sicer v soboto dejal, da je za zdaj še prezgodaj reči, ali je v napad Hamasa "neposredno vpleten" Iran.

Netanjahu pričakuje dolgo in težko vojno, spopadi se nadaljujejo

V Izraelu se danes nadaljujejo siloviti spopadi med izraelskimi silami in skrajno palestinsko skupino Hamas, ki je v soboto izvedla silovit napad na izraelske cilje. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes posvaril, da se začenja "dolga in težka vojna", poročajo tuji mediji. Predsednik ZDA Joe Biden je obljubil trdno podporo Izraelu.

Prizor iz ene od bolnišnic v Jeruzalemu: državljani in državljanke Izraela donirajo kri za pomoč ranjenim v napadih. Foto: Guliverimage

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, se oboroženi spopadi med izraelskimi silami in stotinami borcev Hamasa danes po navedbah izraelske vojske nadaljujejo na najmanj 22 izraelskih lokacijah, vključno z vsaj dvema, kjer so oboroženi napadalci zadrževali talce.

"Začenjamo dolgo in težko vojno, v katero nas je prisilil morilski napad Hamasa," je davi na omrežju X zapisal Netanjahu. "Prva faza se v tem času končuje z uničenjem velike večine sovražnih sil, ki so prodrle na naše ozemlje. Hkrati smo začeli ofenzivno fazo, ki se bo nadaljevala brez omejitev in predaha, dokler cilji ne bodo doseženi. Povrnili bomo varnost državljanom Izraela in zmagali bomo," je dodal izraelski premier.

V nasilju, najhujšem na območju v več desetletjih, je doslej umrlo že več kot 400 ljudi. Po navedbah izraelske vojske je bilo ubitih več kot 200 Izraelcev, ranjenih pa okoli tisoč. Predstavniki Gaze pa so povedali, da je v izraelski povračilni akciji umrlo najmanj 232 Palestincev, skoraj 1.700 pa je ranjenih.

Uničenje po obstreljevanju Gaze Foto: Guliverimage

Ameriški predsednik Biden je v soboto obljubil "kot skala trdno" podporo Izraelu, vključno z vojaško pomočjo ZDA. Pogovori o tem na visoki ravni med ameriškimi in izraelskimi uradniki že intenzivno tečejo, je dejal visoki uradnik ameriške administracije.

Nakazal je, da je napoved Washingtona o vojaški pomoči možna že danes, a ob tem opozoril, da bodo zadeve zapletle razmere v ameriškem kongresu, kjer spodnji dom trenutno nima vodje.

Za zdaj pa je še prezgodaj reči, ali je v napad Hamasa "neposredno vpleten" Iran, je še dodal visoki predstavnik Bele hiše.